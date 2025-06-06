Цвет власти и цвет воды: почему эмблемы метро Москвы и Петербурга такие разные

Как цвет значка метро может рассказать об истории и характере города?

За время существования СССР метро успели построить в 15 крупных городах. Но эмблему метро не стали делать одинаковой, в каждом городе она была разного цвета и в разном стиле. Например, в Москве значок красный, а в Питере — синий. Почему так?

Красная Москва: Цвет революции и красоты

Первая линия метро в СССР появилась в Москве в 1935 году. К тому времени красный цвет уже закрепился в качестве цвета внешней атрибутики страны: красные рубиновые звезды на башнях Кремля вместо двуглавых орлов, красные звезды на крыльях советских самолетов, красный флаг и герб страны.

К тому же красный цвет на Руси исторически воспринимался позитивно и был синонимом слова «красивый». Так что, когда встал вопрос о выборе цвета для эмблемы метро, красный цвет напрашивался сам собой. Более того, первая ветка метро, сокольническая, была изображена так же красным цветом.

Оформление значка московского метро, после его создания в 1935 году, менялось в 1979, 2014 и 2016 годах, но логотип всегда оставался красным.

Синий Петербург: Туман, Нева и политический подтекст

В Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, метро было открыто в 1955 году. Оно стало вторым после московского. Основная версия происхождения синей расцветки связывается с питерским климатом.

В городе нередко бывает пасмурно и туманно, то есть видимость ограничена. В такую погоду именно вывеску, подсвеченную синим, будет легче всего разглядеть издалека. Один из наиболее известных ленинградских символов ― это река Нева. Поэтому синий цвет значка «М» может ассоциироваться и с «синей» рекой.

Нева также символизирует выход к морским путям, ради которых Петр Первый и построил город. Специалисты же НИИ технической эстетики, которые разработали современный логотип питерского метро в 1990-е годы, утверждают, что синий цвет значка означает синее небо, доброту и вечность.

Как пишет «Русская душа», к тому же на гербе Санкт-Петербурга в качестве фона используются синий цвет.

Политическая игра: Почему Ленинград выбрал другой цвет

Была и политическая составляющая того, что цвет ленинградского метро должен отличаться от московского. У тогдашнего главы города красный цвет ассоциировался с «красным террором», и он не забыл последствий «Ленинградского дела», когда были расстреляны десятки человек, а сотни осуждены.

Наверное, если бы Сталин был жив, эмблема питерского метро имела бы пролетарский красный цвет, как и в Москве, но к 1955 году уже вовсю шла работа по развенчанию культа личности, а Хрущев смотрел сквозь пальцы на проявление такой самостоятельности на местах.

Таким образом, выбор цвета для значков метро в Москве и Петербурге отражает не только особенности городов и их символику, но и политические веяния эпохи.