Криминал отступает: за год преступлений стало меньше и в Петербурге, и в Ленобласти
Криминал отступает: за год преступлений стало меньше и в Петербурге, и в Ленобласти

Опубликовано: 6 ноября 2025 06:43
Петростат представил сведения о социально-экономическом положении региона за девять месяцев 2025 года.

В Санкт-Петербурге за первые девять месяцев текущего года отмечено снижение числа правонарушений. По данным Петростата, за этот период было зарегистрировано 45 848 преступлений, что на 5,3 % меньше, чем в аналогичном отрезке прошлого года.

Из общего количества преступлений 16 474 были отнесены к тяжким и особо опасным, что составляет 35,9 % от всех зарегистрированных случаев.

Уровень таких преступлений снизился на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Снижение охватило большинство категорий уголовных преступлений.

Ленинградский регион также демонстрирует положительную динамику. В области число преступлений снизилось на 5,8 %: зафиксировано 15 499 правонарушений.

В структуре — 5 486 тяжких и особо тяжких случаев, что на 3,2 % меньше и составляет 35,4 % от общего числа.

Следует отметить, что число экономических преступлений в Ленобласти, напротив, возросло. За отчётный период зафиксировано 783 таких случая, что на 3,3 % больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось о росте числа судебных дел, связанных с взяточничеством. Показатель вырос почти в два раза по сравнению с прошлыми периодами.

Автор:
Юлия Аликова
