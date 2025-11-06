Городовой / Город / «До 10 ноября»: Колесов обратился к водителям Петербурга с призывом срочно сменить резину
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Крестьянка, которой Пушкин посвятил строчку: настоящая правда об охтенской молочнице Город
Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов Город
Об этом месте не расскажут путеводители﻿. История «Знаменки»﻿ — царской усадьбы, где время словно остановилось Город
Основная достопримечательность Петербурга разочаровала туристов. Как сделать так, чтобы ожидания совпали с реальностью? Город
Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

«До 10 ноября»: Колесов обратился к водителям Петербурга с призывом срочно сменить резину

Опубликовано: 6 ноября 2025 10:40
«До 10 ноября»: Колесов обратился к водителям Петербурга с призывом срочно сменить резину
«До 10 ноября»: Колесов обратился к водителям Петербурга с призывом срочно сменить резину
Global Look Press / Shatokhina Natalia/news.ru

Водителям Санкт-Петербурга рекомендуется перейти на зимние шины до 10 ноября.

Жители Санкт-Петербурга получили предупреждение о скором похолодании. Об этом сообщил главный метеоролог города Александр Колесов в своем телеграм-канале. Уже с 10 ноября в регионе наступает период предзимья.

Утром 10 ноября температура будет около нуля или чуть ниже. Днём воздух прогреется до +3…+5 градусов. В этот период возможны первые осадки в виде мокрого снега.

Автомобилистам рекомендовано на этих выходных позаботиться о замене резины на зимнюю. Колесов отметил, что изменение погоды произойдёт быстро, и подготовиться следует заранее.

Ранее стало известно, что 5 ноября температурный показатель не смог обновить исторический рекорд. Не хватило всего 0,2 градуса до отметки предыдущих лет.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью