«До 10 ноября»: Колесов обратился к водителям Петербурга с призывом срочно сменить резину

Жители Санкт-Петербурга получили предупреждение о скором похолодании. Об этом сообщил главный метеоролог города Александр Колесов в своем телеграм-канале. Уже с 10 ноября в регионе наступает период предзимья.

Утром 10 ноября температура будет около нуля или чуть ниже. Днём воздух прогреется до +3…+5 градусов. В этот период возможны первые осадки в виде мокрого снега.

Автомобилистам рекомендовано на этих выходных позаботиться о замене резины на зимнюю. Колесов отметил, что изменение погоды произойдёт быстро, и подготовиться следует заранее.

Ранее стало известно, что 5 ноября температурный показатель не смог обновить исторический рекорд. Не хватило всего 0,2 градуса до отметки предыдущих лет.