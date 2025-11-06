Городовой / Город / Россия обошла весь мир: создан первый в мире экспресс‑тест на «тихого убийцу» — гепатит С
Россия обошла весь мир: создан первый в мире экспресс‑тест на «тихого убийцу» — гепатит С

Опубликовано: 6 ноября 2025 07:19
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Новая технология позволяет выполнять диагностику значительно быстрее, сокращая время процедуры до 25–30 минут.

В России научные сотрудники Роспотребнадзора сообщили о создании первого в мире экспресс-теста для выявления гепатита С, передает ТАСС.

Заявлено, что новая разработка способна обнаружить наличие вируса в организме менее чем за полчаса — всего за 25–30 минут.

Роспотребнадзор отмечает, что с появлением этого теста процесс диагностики стал заметно быстрее, поскольку ранее такие процедуры занимали от полутора до двух часов.

Разработку осуществили в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья". Уточняется, что использовать новое средство можно как в медицинских учреждениях, так и в ситуации, когда необходим скрининг на выезде.

Научная группа выбрала методику петлевой изотермической амплификации (LAMP), что позволило достичь требуемой скорости и точности результата.

Для масштабных обследований и быстрого реагирования при вспышках инфекции внедрение такого теста особенно важно. По словам специалистов, внедрение ускоренной диагностики способствует своевременному назначению необходимой терапии, а также помогает эпидемиологам принимать быстрые меры для предотвращения распространения болезни.

Гепатит С распространяется через кровь, вызывая у инфицированных серьезные поражения печени, в том числе цирроз и онкологические заболевания.

Многие эксперты подчеркивают, что быстрое обнаружение вируса уменьшает вероятность осложнений и играет решающую роль для профилактики тяжелых последствий.

Ранее стало известно, что в России приступили к выпуску первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека.

Автор:
Юлия Аликова
