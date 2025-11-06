Россия обошла весь мир: создан первый в мире экспресс‑тест на «тихого убийцу» — гепатит С

В России научные сотрудники Роспотребнадзора сообщили о создании первого в мире экспресс-теста для выявления гепатита С, передает ТАСС.
Заявлено, что новая разработка способна обнаружить наличие вируса в организме менее чем за полчаса — всего за 25–30 минут.
Роспотребнадзор отмечает, что с появлением этого теста процесс диагностики стал заметно быстрее, поскольку ранее такие процедуры занимали от полутора до двух часов.
Разработку осуществили в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья". Уточняется, что использовать новое средство можно как в медицинских учреждениях, так и в ситуации, когда необходим скрининг на выезде.
Научная группа выбрала методику петлевой изотермической амплификации (LAMP), что позволило достичь требуемой скорости и точности результата.
Для масштабных обследований и быстрого реагирования при вспышках инфекции внедрение такого теста особенно важно. По словам специалистов, внедрение ускоренной диагностики способствует своевременному назначению необходимой терапии, а также помогает эпидемиологам принимать быстрые меры для предотвращения распространения болезни.
Гепатит С распространяется через кровь, вызывая у инфицированных серьезные поражения печени, в том числе цирроз и онкологические заболевания.
Многие эксперты подчеркивают, что быстрое обнаружение вируса уменьшает вероятность осложнений и играет решающую роль для профилактики тяжелых последствий.
Ранее стало известно, что в России приступили к выпуску первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека.