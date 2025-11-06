Городовой / Город / По нулям: Петербург встречает предзимье уже на следующей неделе
По нулям: Петербург встречает предзимье уже на следующей неделе

Опубликовано: 6 ноября 2025 07:17
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Санкт-Петербурге завершаются последние дни с плюсовой температурой. Уже со следующего понедельника жителей города ждёт заметное похолодание. О близком переходе к предзимнему периоду сообщил метеоролог Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос».

На протяжении двух ближайших дней столбики термометров сохранятся в пределах от +9 до +11 градусов. В выходные температура немного снизится, ожидается от +6 до +8 градусов. Однако с началом новой недели город ощутит существенный спад тепла.

К утру 10 ноября температура воздуха приблизится к нулю, возможны небольшие отрицательные значения. Днём сохранятся плюс три-пять градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега.

«В последующем кратковременные периоды потепления ещё будут возникать, поскольку циклоны продолжают двигаться на восток, но каждый раз им будет сопутствовать возвращение холода следом за фронтом», — отметил синоптик.

Ранее жители Петербурга уже наблюдали необычно тёплый период, сопровождавшийся дождями сразу после праздничных дней. Метеорологи напоминают, что в ноябре смена погоды может быть резкой.

Автор:
Юлия Аликова
