По нулям: Петербург встречает предзимье уже на следующей неделе

В Санкт-Петербурге завершаются последние дни с плюсовой температурой. Уже со следующего понедельника жителей города ждёт заметное похолодание. О близком переходе к предзимнему периоду сообщил метеоролог Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос».
На протяжении двух ближайших дней столбики термометров сохранятся в пределах от +9 до +11 градусов. В выходные температура немного снизится, ожидается от +6 до +8 градусов. Однако с началом новой недели город ощутит существенный спад тепла.
К утру 10 ноября температура воздуха приблизится к нулю, возможны небольшие отрицательные значения. Днём сохранятся плюс три-пять градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега.
«В последующем кратковременные периоды потепления ещё будут возникать, поскольку циклоны продолжают двигаться на восток, но каждый раз им будет сопутствовать возвращение холода следом за фронтом», — отметил синоптик.
Ранее жители Петербурга уже наблюдали необычно тёплый период, сопровождавшийся дождями сразу после праздничных дней. Метеорологи напоминают, что в ноябре смена погоды может быть резкой.