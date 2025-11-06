Городовой / Город / Остывшие батареи — горячее дело: из‑за холода у 98‑летнего ветерана войны в Ленобласти возбудили уголовное дело
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Крестьянка, которой Пушкин посвятил строчку: настоящая правда об охтенской молочнице Город
Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов Город
Об этом месте не расскажут путеводители﻿. История «Знаменки»﻿ — царской усадьбы, где время словно остановилось Город
Основная достопримечательность Петербурга разочаровала туристов. Как сделать так, чтобы ожидания совпали с реальностью? Город
Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Остывшие батареи — горячее дело: из‑за холода у 98‑летнего ветерана войны в Ленобласти возбудили уголовное дело

Опубликовано: 6 ноября 2025 07:35
Остывшие батареи — горячее дело: из‑за холода у 98‑летнего ветерана войны в Ленобласти возбудили уголовное дело
Остывшие батареи — горячее дело: из‑за холода у 98‑летнего ветерана войны в Ленобласти возбудили уголовное дело
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Следственные органы выясняют причины отключения отопления у пожилой женщины.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением прав участницы Великой Отечественной войны на комфортное жильё. Об этом проинформировали в пресс-службе следственных органов.

Основанием для разбирательства стали условия проживания 98-летней женщины, которой пришлось длительное время находиться в частном доме без отопления в посёлке Невская Дубровка Всеволожского района.

После того как сведения о ситуации дошли до следственных органов, специалисты приступили к проверке всех обстоятельств. В результате принято решение о возбуждении дела по статье о халатности.

Сотрудники ведомства выясняют, почему ветеран войны оказался лишён необходимого отопления.

Расследование продолжается, следствие намерено установить причины и лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что в России планируется ввести штрафные санкции за нарушения, выявленные в ходе подготовки к отопительному периоду.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью