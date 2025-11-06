Остывшие батареи — горячее дело: из‑за холода у 98‑летнего ветерана войны в Ленобласти возбудили уголовное дело

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением прав участницы Великой Отечественной войны на комфортное жильё. Об этом проинформировали в пресс-службе следственных органов.

Основанием для разбирательства стали условия проживания 98-летней женщины, которой пришлось длительное время находиться в частном доме без отопления в посёлке Невская Дубровка Всеволожского района.

После того как сведения о ситуации дошли до следственных органов, специалисты приступили к проверке всех обстоятельств. В результате принято решение о возбуждении дела по статье о халатности.

Сотрудники ведомства выясняют, почему ветеран войны оказался лишён необходимого отопления.

Расследование продолжается, следствие намерено установить причины и лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что в России планируется ввести штрафные санкции за нарушения, выявленные в ходе подготовки к отопительному периоду.