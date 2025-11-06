Сладкий перец с горчинкой: в петербургских магазинах ценник подпрыгнул на 20,1%

С приходом осени в Санкт-Петербурге наблюдаются заметные изменения в стоимости основных продуктов питания.
Как сообщают специалисты, больше всего выросла цена на сладкий перец — за последний месяц она увеличилась на 20,1%. Этот продукт стал лидером по удорожанию среди остальных позиций в магазинах города.
Кроме того, стали дороже замороженная рыба, увеличившаяся в цене на 2,5%, а также охлаждённая курятина и печенье, которые подорожали на 2,1%. Такие данные приводит Петростат.
В то же время некоторые товары стали стоить дешевле. Капуста снизилась в цене на 20,1%, а огурцы — на 4,9%. Меньше стоит и ряд полуфабрикатов: пельмени, манты и равиоли — уменьшение стоимости на 4,2%, какао стало дешевле на 3,6%, зеленый чай — на 2,6%, а соль — на 2,4%.
