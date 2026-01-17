"Кровавая стычка на Солдата Корзуна: как обычная ссора чуть не стоила парню жизни"

Вечером 16 января в подъезде жилого дома на улице Солдата Корзуна произошёл конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки 18-летнему юноше нанесли ранение ножом в область шеи. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, пострадавшего госпитализировали.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося. О состоянии молодого человека пока официальных данных не поступало. Информация об участниках драки уточняется.
