Кто-то оцифрует, а кого-то поймают: что скрывают новые правила сдачи экзаменов на права

В МВД Российской Федерации подготовили проект постановления, в котором одновременно предусмотрены ужесточения и смягчения действующих требований к проведению экзаменов на получение водительских прав. Ключевое изменение касается перечня оснований для отказа в допуске к экзаменам: теперь он будет дополнен новым пунктом. К уже существующим семи причинам добавят восьмую — теперь кандидатам запретят пользоваться средствами связи, а также фото-, аудио- и видеотехникой во время экзаменационных испытаний.
Ещё одним значимым новшеством станет переход на электронный обмен медицинскими данными. Предполагается, что при наличии сведений о состоянии здоровья в едином реестре МВД и Минздрава предоставлять справки на бумажном носителе больше не потребуется. Эти изменения существенно упростят процедуру для многих граждан.
Также документ предусматривает коррективы в процедуре прохождения практического экзамена. Теперь у кандидатов будет не более 60 дней на сдачу практической части после успешного завершения теоретического этапа. Если отведённый срок истечёт, испытание придётся проходить заново.
Новые требования коснутся и водителей, занимающихся перевозкой пассажиров или грузов. Так, если во время регулярного медицинского осмотра обнаружатся признаки болезней, водителя направят на внеочередную проверку состояния здоровья. В случае неявки возможна аннуляция водительского удостоверения.
Изменения затронут следующие аспекты:
- введение дополнительного основания для недопуска к экзамену — использование устройств связи и аппаратуры;
- сокращение времени на перерыв между теорией и практикой до 60 дней;
- переход на электронную форму подтверждения медицинских данных;
- усиление контроля за состоянием здоровья профессиональных водителей.
