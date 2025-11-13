Городовой / Город / Кто забрал главный свет петербургской сцены: в Петербурге состоялось главное театральное событие «Золотой софит»
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мост между мирами: когда москвич устает «делать», а петербуржец ищет «смысл» Общество
Новая ветка, а ожидание дольше: Козин предупредил об увеличенных интервалах поездов в метро Город
Кому теперь нельзя на воду: с 15 ноября в Ленобласти закрывают навигацию для маломерных судов Город
Под кустиком или на своем участке: когда «маленькие нужды» приводят к большим проблемам Общество
С 1 декабря в центре Петербурга станет больше парковочных мест: где оставить автомобиль станет легче Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Кто забрал главный свет петербургской сцены: в Петербурге состоялось главное театральное событие «Золотой софит»

Опубликовано: 13 ноября 2025 06:30
Кто забрал главный свет петербургской сцены: в Петербурге состоялось главное театральное событие «Золотой софит»
Кто забрал главный свет петербургской сцены: в Петербурге состоялось главное театральное событие «Золотой софит»
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look

Церемония вручения петербургской премии «Золотой софит» приурочена к 100-летию Кирилла Лаврова.

Торжественное вручение высшей театральной награды Санкт-Петербурга «Золотой софит» прошло в Театре юных зрителей. Ключевым событием стало посвящение церемонии столетию со дня рождения Кирилла Лаврова, который принадлежал к числу инициаторов учреждения этой премии в 1995 году.

В текущем году награда вручалась уже в тридцать первый раз, сообщает Петербург Центр.

Главным спектаклем года в категории крупных постановок жюри отметило «Театральный роман» Театра имени Ленсовета. Названо имя лучшего актёра — эту награду получил Сергей Мигицко.

В аналогичной номинации среди женщин была отмечена Анна Пожидаева.

Ранее «Городовой» рассказывал о впечатлениях туристов во время посещения Мариинского театра в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью