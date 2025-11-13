Кто забрал главный свет петербургской сцены: в Петербурге состоялось главное театральное событие «Золотой софит»

Торжественное вручение высшей театральной награды Санкт-Петербурга «Золотой софит» прошло в Театре юных зрителей. Ключевым событием стало посвящение церемонии столетию со дня рождения Кирилла Лаврова, который принадлежал к числу инициаторов учреждения этой премии в 1995 году.
В текущем году награда вручалась уже в тридцать первый раз, сообщает Петербург Центр.
Главным спектаклем года в категории крупных постановок жюри отметило «Театральный роман» Театра имени Ленсовета. Названо имя лучшего актёра — эту награду получил Сергей Мигицко.
В аналогичной номинации среди женщин была отмечена Анна Пожидаева.
