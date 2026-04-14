Кто знает секрет, всегда с урожаем: 400 г на 10 л - долгоносик носа не сунет, сочная клубника достанется только вам
Кто знает секрет, всегда с урожаем: 400 г на 10 л - долгоносик носа не сунет, сочная клубника достанется только вам

Опубликовано: 14 апреля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Как защитить ягоды от долгоносика

Если клубничные кусты выглядят вялыми, а ягоды мельчают прямо на глазах, умные садоводы подозревают, что их ягодами лакомится семейка малиново-земляничного долгоносика. Жук небольшой, длиной 2–3 мм, серовато-чёрный, поэтому разглядеть его на кусте сложно. Но урон он наносит серьёзный. Как распознать врага и что делать, рассказали в журнале «Моя прекрасная дача».

Как долгоносик вредит клубнике

Зимуют жуки под опавшими листьями и комочками почвы. Весной они выползают и начинают выедать молодые листья и бутоны. К началу цветения садовой земляники самка откладывает яйца внутрь бутона, подгрызая при этом цветоножку. Одна самка способна отложить до 50 яиц — по одному в каждый бутон.

Личинки, выйдя из яиц, остаются внутри бутона и выедают его изнутри. В июне-июле появляется новое поколение жуков. Некоторое время они питаются листьями, вгрызаясь в мякоть, а затем уходят на зимовку.

Как победить долгоносика

Главная битва начинается ранней весной. Сразу после схода снега уберите с грядки все сухие и больные листья. Прорыхлите почву в рядках, чтобы устранить жуков, которые там зимовали.
Во время бутонизации (не позднее, чем за неделю до цветения) и после уборки урожая плантацию земляники следует обработать специальными препаратами. Но можно обойтись и народными средствами. Из растительных средств самые популярные - настои пахучих трав.

Чесночный настой

  • 150–200 г свежего чеснока измельчить (вместе с шелухой).
  • Залить 10 литрами тёплой воды.
  • Настоять 4–5 часов.
  • Процедить и опрыскать кусты.

Настой пижмы

  • 400 г сухой пижмы залить 10 литрами воды.
  • Настаивать 24 часа.
  • Затем кипятить 30 минут.
  • Остудить, процедить, долить воды до 10 литров.
  • Опрыскать растения.

В журнале также рекомендуют сажать чеснок рядом с земляничными грядками. Его запах отпугивает долгоносика. Самый простой способ — посадить чеснок по периметру клубничной грядки и в междурядьях.

Полезное
