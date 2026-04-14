Не только для красоты: эффектный цветок выведет колонию тли и армию клещей, но есть нюанс

Дурман — растение на любителя. Одним нравится его сильный, одурманивающий запах, другие считают его неприятным. В любом случае выглядит оно эффектно: крупные белые цветки-граммофоны распускаются вечером и источают аромат, который привлекает ночных опылителей. Многие дачники готовы посадить его на участке — в контейнерах, горшках или прямо в земле.
Но прежде чем браться за семена, стоит запомнить главное: дурман обыкновенный (Datura stramonium) — растение ядовитое. И это не фигура речи.
Для кого опасен дурман
- Для людей. Особенно для детей. Концентрация яда максимальна в семенах, но опасны все части растения.
- Для домашних животных. Дурман токсичен для коров, лошадей, свиней, овец, собак и даже птиц. Животные редко едят его на пастбище — проблема возникает, когда растение попадает в сено или силос.
- Для соседних культур. Дурман — разносчик вирусов, поражающих картофель и томаты (семейство паслёновых). Поэтому сажать его рядом с этими культурами не стоит.
Почему дачники все равно сажают дурман?
При этом у дурмана есть два весомых достоинства.
1. красота и неприхотливость. Дурман распространяется самосевом. Семена сохраняют всхожесть десятилетиями и всходят даже с глубины 10–12 см. Минимальная температура прорастания — 10–12C, оптимальная — 24–28C. Если семена проросли осенью, всходы могут пережить не слишком морозную зиму.
2. природный инсектицид. Настой дурмана — эффективное средство против тли, паутинных клещей и растительноядных клопов.
Как приготовить настой от вредителей
Настой дурмана — проверенное средство для борьбы с тлёй и клещами. Использовать его можно только на тех культурах, которые не будут употреблять в пищу в ближайшее время.
- Заготовить, нарезать и высушить растение. 2 кг сырья залить 10 литрами воды, настаивать 12 часов. Затем процедить и опрыскать посадки.
- 1 кг размолотого в порошок сухого растения залить 10 литрами воды, добавить 40 г мыла для лучшего прилипания.
Обработку проводят вечером, в сухую безветренную погоду. Надевать для работы маску и перчатки обязательно.
Как вырастить дурман на участке
Семена сеют в открытый грунт в мае или выращивают через рассаду в начале-середине апреля. Перед посевом семена замачивают на ночь в воде со стимулятором роста. Заделывают на глубину 4–5 см. Спустя 10 дней появляются первые всходы.
Дурман любит солнце и не выносит застоя воды у корней. Лучше всего сажать его в контейнерах. Это ограничивает его распространение и позволяет контролировать самосев.
Ранее Городовой рассказал, какие быстрорастущие цветы можно посадить на даче.