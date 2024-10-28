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Достаточно загранника, а виза не нужна: страны Европы, где рады россиянам

28 октября 2024 22:00
Достаточно загранника, а виза не нужна: страны Европы, где рады россиянам
Достаточно загранника, а виза не нужна: страны Европы, где рады россиянам
Фото Городовой.ру

Варианты для хорошего отдыха есть даже в наше время.

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь поделилась списком стран, куда россияне могут отправиться без визы. Несмотря на строгие визовые правила большинства европейских стран, существуют места, где россиян рады видеть без лишних формальностей.

Согласно Ансталь, свободный въезд ждет нас в Сербии, Грузии, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Македонии и Абхазии.

«Вот такой небольшой список государств, куда мы можем беспроблемно слетать», — отметила эксперт в беседе с порталом News.

Также Ансталь рассказала, что для пенсионеров самым популярным направлением остаётся Алтай, в частности, город Белокуриха. С его санаториями и оздоровительными программами отдых становится не только приятным, но и полезным.

Ранее мы рассказывали, какие цены на фрукты можно найти на Крайнем Севере. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Автор:
Анастасия Луковникова
Общество Туризм
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