Городовой / Общество / Почему «шиш» отсылает к бесу, а «фига» — к французскому: загадки одного жеста
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Почему «шиш» отсылает к бесу, а «фига» — к французскому: загадки одного жеста

Опубликовано: 4 сентября 2025 23:01
кукиш
Почему «шиш» отсылает к бесу, а «фига» — к французскому: загадки одного жеста
globallookpress/Zamir Usmanov

В русском языке ему дали несколько названий: «дуля», «шиш», «фига» и даже «фиг».

Жест, известный сегодня как “кукиш”, “дуля” или “фига”, имеет древние корни и множество значений — от заговоров и оберегов до грубого оскорбления, причем его изначальный смысл был куда более неприличным, чем кажется на первый взгляд.

Многоликий кукиш: от заговора до поговорки

Слово “кукиш” происходит от диалектного “кука” — “кулак”. Но значений у этого простого жеста множество, и они охватывают самые разные сферы жизни.

“С давних времен дожил и активно используется не только в нашей стране”, — отмечает канал "Беречь речь".

В русском языке он обзавелся множеством синонимов: “дуля”, “шиш”, “фиг”, “фига”. Поговорки, связанные с ним, как правило, несут негативный оттенок: “Дулю тебе с маслом”, “смотрю в книгу — вижу фигу”, “ни шиша нет”.

А ведьмы и колдуны, как говорят, использовали его для защиты.

“И проходит же! От заговора или от времени уж, не знаю, но проходит”, — так описывается эффективность жеста против ячменя.

Оберег, защита и даже защита от беса

Изначально кукиш считался заклинательно-оберегательным жестом, имеющим неприличное физиологическое значение, изображая процесс совокупления.

Как пишет techinsider, эта конструкция из пальцев, как полагали, защищала от сглаза, порчи, негативного воздействия и нечистой силы.

“Если хочешь закрыться от недоброго взгляда в свою сторону, держи в кармане дулю”, — советуют знатоки.

Жест применяли, чтобы “уплотнить” нежданных гостей, не нарушить рабочий процесс и не принести смуту.

“Шиш”, к слову, называли беса, обитавшего в овине.

Лингвистические корни: от тюркских языков до Франции

История слова “шиш” может быть связана с тюркскими языками, где “шиш” означало “опухоль, нарост”.

Слово “фига” — более позднее явление, являющееся калькой французского “faire la fugue”. Древние германцы, кстати, использовали этот символ как оберег, помещая его на крыши домов.

Таким образом, несмотря на свою кажущуюся простоту, жест кукиша имеет богатую историю и множество толкований, от магической защиты до грубого оскорбления, что делает его одним из самых живучих и многогранных символов в культуре.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще