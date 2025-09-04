Почему «шиш» отсылает к бесу, а «фига» — к французскому: загадки одного жеста

В русском языке ему дали несколько названий: «дуля», «шиш», «фига» и даже «фиг».

Жест, известный сегодня как “кукиш”, “дуля” или “фига”, имеет древние корни и множество значений — от заговоров и оберегов до грубого оскорбления, причем его изначальный смысл был куда более неприличным, чем кажется на первый взгляд.

Многоликий кукиш: от заговора до поговорки

Слово “кукиш” происходит от диалектного “кука” — “кулак”. Но значений у этого простого жеста множество, и они охватывают самые разные сферы жизни.

“С давних времен дожил и активно используется не только в нашей стране”, — отмечает канал "Беречь речь".

В русском языке он обзавелся множеством синонимов: “дуля”, “шиш”, “фиг”, “фига”. Поговорки, связанные с ним, как правило, несут негативный оттенок: “Дулю тебе с маслом”, “смотрю в книгу — вижу фигу”, “ни шиша нет”.

А ведьмы и колдуны, как говорят, использовали его для защиты.

“И проходит же! От заговора или от времени уж, не знаю, но проходит”, — так описывается эффективность жеста против ячменя.

Оберег, защита и даже защита от беса

Изначально кукиш считался заклинательно-оберегательным жестом, имеющим неприличное физиологическое значение, изображая процесс совокупления.

Как пишет techinsider, эта конструкция из пальцев, как полагали, защищала от сглаза, порчи, негативного воздействия и нечистой силы.

“Если хочешь закрыться от недоброго взгляда в свою сторону, держи в кармане дулю”, — советуют знатоки.

Жест применяли, чтобы “уплотнить” нежданных гостей, не нарушить рабочий процесс и не принести смуту.

“Шиш”, к слову, называли беса, обитавшего в овине.

Лингвистические корни: от тюркских языков до Франции

История слова “шиш” может быть связана с тюркскими языками, где “шиш” означало “опухоль, нарост”.

Слово “фига” — более позднее явление, являющееся калькой французского “faire la fugue”. Древние германцы, кстати, использовали этот символ как оберег, помещая его на крыши домов.

Таким образом, несмотря на свою кажущуюся простоту, жест кукиша имеет богатую историю и множество толкований, от магической защиты до грубого оскорбления, что делает его одним из самых живучих и многогранных символов в культуре.