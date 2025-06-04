Купание в Петербурге откладывается: почему задерживается начало сезона и где уже можно освежиться

Для начала купального сезона нужно, чтобы жара в регионе держалась несколько дней и прогревала воду.

Купальный сезон в Петербурге в 2025 году стартует с задержкой: вода в городских водоемах пока слишком холодная для комфортного и безопасного купания.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал о том, какая температура сейчас в водоемах Ленобласти и когда можно будет открывать сезон.

Синоптик отметил, что температура воды в Неве и Финском заливе сейчас держится на уровне 11–13 градусов. В некоторых мелких заливах вода чуть теплее, но этого все равно этого недостаточно для массового отдыха на пляже, передает Интерфакс.

Причина задержки — холодный май, частые дожди и облачность, которые не дают воде прогреться. Для настоящего летнего тепла нужно несколько дней подряд жаркой и солнечной погоды.

Пока что температура воздуха в Петербурге держится около 17 градусов, а потепление до 20–24 градусов синоптики обещают только во второй половине июня.

Когда ждать начала купального сезона?

Обычно купальный сезон в Петербурге стартует в начале июня, но в этом году его открытие откладывается как минимум до середины месяца. Жителям города придется немного потерпеть и дождаться, когда вода станет хотя бы чуть-чуть теплее.

Но стоит с осторожностью выбирать водоемы, так как Роспотребнадзор уже предупредил, что пригодными для купания к началу лета в Петербурге признаны только три водоема из 24-х.

Где безопасно купаться?

К началу лета пригодными для купания признаны:

Озеро Безымянное в Красносельском районе; Первое (Верхнее) Суздальское озеро в Выборгском районе; Ольгинский пруд (водоём) в Выборгском районе.

На этих пляжах качество воды соответствует гигиеническим нормативам, и здесь можно купаться без опасений для здоровья.

Где купаться опасно?

В остальных водоемах Петербурга вода не соответствует санитарным нормам. Особенно опасными для здоровья признаны:

Второе и третье Суздальские озера в Выборгском районе; Участки реки Ижора у Взрослого; Пляж «Кронштадтский» (Финский залив) в Кронштадтском районе и многие другие.

Роспотребнадзор будет проводить проверки воды на всех городских пляжах каждую неделю, чтобы сообщать о ситуации жителям.

Альтернативы городским пляжам

Мелкие водоемы и карьеры в Ленинградской области прогреваются быстрее, и там вода уже может быть теплее, чем в крупных. Многие жители региона предпочитают купаться именно там, пока в Петербурге вода еще холодная.

Синоптики обещают, что лето в Петербурге обещает быть теплее средней нормы, особенно в июле и августе. Температура воздуха поднимется до 20 градусов и выше, но возможны дожди и прохладные периоды.

При этом эксперты советуют не относиться серьезно к долгосрочным прогнозам погоды.