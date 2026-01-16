Купить авто в Петербурге и Ленобласти стало настоящим испытанием

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается увеличение средней стоимости новых легковых автомобилей. По итогам последних месяцев цена выросла на 2,2%, достигнув значения 3,15 миллиона рублей. Это изменение отмечено в первой половине 2025 года.

Китайские автомобили оказались в числе тех, что подорожали сильнее всего — их средняя цена за период с августа по декабрь 2025 года увеличилась на 8,3%. Теперь покупателям в регионе такой автомобиль обходится в среднем в 3,82 миллиона рублей. Такой рост связан с изменением рыночной ситуации и спроса.

Особо заметным стало удорожание машин отечественных производителей — стоимость выросла практически на 22%, приблизившись к отметке 1,95 миллиона рублей к концу года. Самые значительные изменения цен затронули следующие модели:

Tank 700 — 11 миллионов рублей

«Москвич 3» — 2,01 миллиона рублей

УАЗ Patriot — 2,06 миллиона рублей

В то же время на рынке отмечено снижение цен на отдельные зарубежные марки. Наиболее ощутимо это проявилось в следующем порядке: Hongqi HS3 подешевел на 31,6%, Voyah Passion — на 20,1%, а Voyah Dream — на 19,3%.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».