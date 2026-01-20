Купюры в чемоданах: как гости Петербурга неожиданно обогатили город на миллиард

С введением туристического налога федеральный бюджет на 2025 год получил дополнительный доход в размере 5 миллиардов рублей.
Этот сбор впервые начали применять в 65 субъектах Российской Федерации сразу после вступления закона в силу. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Волоцков, передает ТАСС.
Санкт-Петербург одно из первых занял ведущие позиции по объему поступлений от туристов. За год путешественники добавили в городскую казну почти 1 миллиард рублей.
В Сочи за период с января по сентябрь 2025 года доходы от нового налога составили около 500 миллионов рублей.
С начала 2026 года количество регионов, участвующих в системе туристического налога, увеличилось до 73. В число новых участников вошли Самара, Тюмень и Нижний Новгород.
В разных субъектах размер поступлений оказался разным, но крупнейшие туристические города обеспечили основные доходы.
Ранее сообщалось, что в 2024 году деловые путешественники принесли Петербургу около 82 миллиардов рублей.
Город стабильно сохраняет статус одного из лидеров по развитию туризма, связанного с мероприятиями и событиями. Темпы роста отрасли оказывают существенное влияние на экономику города.
