Купюры в чемоданах: как гости Петербурга неожиданно обогатили город на миллиард

Опубликовано: 20 января 2026 09:17
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С введением туристического налога федеральный бюджет на 2025 год получил дополнительный доход в размере 5 миллиардов рублей.

Этот сбор впервые начали применять в 65 субъектах Российской Федерации сразу после вступления закона в силу. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Волоцков, передает ТАСС.

Санкт-Петербург одно из первых занял ведущие позиции по объему поступлений от туристов. За год путешественники добавили в городскую казну почти 1 миллиард рублей.

В Сочи за период с января по сентябрь 2025 года доходы от нового налога составили около 500 миллионов рублей.

С начала 2026 года количество регионов, участвующих в системе туристического налога, увеличилось до 73. В число новых участников вошли Самара, Тюмень и Нижний Новгород.

В разных субъектах размер поступлений оказался разным, но крупнейшие туристические города обеспечили основные доходы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году деловые путешественники принесли Петербургу около 82 миллиардов рублей.

Город стабильно сохраняет статус одного из лидеров по развитию туризма, связанного с мероприятиями и событиями. Темпы роста отрасли оказывают существенное влияние на экономику города.

Автор:
Юлия Аликова
