Городовой / Город / Курьеры под регулировку: Путин поручил навести порядок в их движении на улицах регионов
Курьеры под регулировку: Путин поручил навести порядок в их движении на улицах регионов

Опубликовано: 10 декабря 2025 17:00
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поднимал перед президентом России Владимиров Путиным вопрос о влиянии увеличения числа курьеров на рынок труда города.

Владимир Путин поручит Министерству внутренних дел и предложит региональным властям разработать меры по регулированию передвижения курьеров на электросамокатах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства.

Президент отметил, что деятельности курьерских служб уделяется большое внимание, и вопросы их работы вызывают у граждан серьезные опасения.

Глава государства также рассказал, что вопрос регулирования деятельности курьеров поднимался губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Путин отметил, что глава Северной столицы высказывал озабоченность диспропорцией на рынке труда.

«Об этом мне говорили некоторые руководители регионов, в частности губернатор Санкт-Петербурга. Это касается дисбаланса на рынке труда.
Не знаю, в каком сейчас состоянии это дело. Он предлагал вообще запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой, потому что они получают больше, чем на предприятиях», — уточнил Владимир Путин.

Кроме того, президент признался, что иногда предпочитает поездки без сопровождения и спецсигналов. По его словам, такие методы передвижения позволяют оставаться незамеченным.

Ранее Владимир Путин поддержал идею пересмотреть правила приёма в школы для детей соотечественников, для которых русский язык является родным. С такой инициативой выступил Валерий Фадеев, возглавляющий Совет по правам человека.

Автор:
Юлия Аликова
