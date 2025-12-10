Курьеры под регулировку: Путин поручил навести порядок в их движении на улицах регионов

Владимир Путин поручит Министерству внутренних дел и предложит региональным властям разработать меры по регулированию передвижения курьеров на электросамокатах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства.
Президент отметил, что деятельности курьерских служб уделяется большое внимание, и вопросы их работы вызывают у граждан серьезные опасения.
Глава государства также рассказал, что вопрос регулирования деятельности курьеров поднимался губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Путин отметил, что глава Северной столицы высказывал озабоченность диспропорцией на рынке труда.
«Об этом мне говорили некоторые руководители регионов, в частности губернатор Санкт-Петербурга. Это касается дисбаланса на рынке труда.
Не знаю, в каком сейчас состоянии это дело. Он предлагал вообще запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой, потому что они получают больше, чем на предприятиях», — уточнил Владимир Путин.
Кроме того, президент признался, что иногда предпочитает поездки без сопровождения и спецсигналов. По его словам, такие методы передвижения позволяют оставаться незамеченным.
Ранее Владимир Путин поддержал идею пересмотреть правила приёма в школы для детей соотечественников, для которых русский язык является родным. С такой инициативой выступил Валерий Фадеев, возглавляющий Совет по правам человека.