Кутузов в слезах и ополчение: что произошло в истории Петербурга 29 июля

Что интересного произошло в Петербурге 29 июля в разные исторические эпохи?
От решений императрицы до рок-концертов — этот день был отмечен важными событиями.
1792: ублажая дворянство
В 1792 году Екатерина II, опасаясь революционных событий во Франции, восстановила право помещиков продавать крепостных с публичных торгов, чтобы ублажить местное дворянство.
В это же время Россия разорвала дипломатические и торговые отношения с Францией.
1812: рождение Петербургского ополчения
Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в 1812 году, во время наполеоновского нашествия, было принято решение о создании Петербургского ополчения.
Михаил Кутузов возглавил его, растрогавшись от предложения дворянства.
«Господа! Я вам многое хотел говорить…, скажу только, что вы украсили мои седины!…» — произнес он со слезами на глазах.
2007: вандализм под Rolling Stones
В 2007 году, во время концерта The Rolling Stones на Дворцовой площади, вандалы повредили скульптуры в Александровском саду.
Особенно пострадал бюст Василия Жуковского, которому были нанесены серьезные повреждения.
Вес скульптуры составляет 200 килограммов, а высота постамента — 2,5 метра, что говорит о слаженной работе группы хулиганов.
29 июля в Петербурге — это день, отмеченный важными историческими событиями, которые отражают разные эпохи и настроения города.
От решений императрицы до народных порывов и актов вандализма — этот день навсегда вписан в историю Петербурга.