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Кутузов в слезах и ополчение: что произошло в истории Петербурга 29 июля

Опубликовано: 29 июля 2025 08:02
Ополчение Кутузова, Rolling Stones и Екатерина 2
Кутузов в слезах и ополчение: что произошло в истории Петербурга 29 июля
Городовой ру

Три истории одного дня в Северной столице.

Что интересного произошло в Петербурге 29 июля в разные исторические эпохи?

От решений императрицы до рок-концертов — этот день был отмечен важными событиями.

1792: ублажая дворянство

В 1792 году Екатерина II, опасаясь революционных событий во Франции, восстановила право помещиков продавать крепостных с публичных торгов, чтобы ублажить местное дворянство.

В это же время Россия разорвала дипломатические и торговые отношения с Францией.

1812: рождение Петербургского ополчения

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в 1812 году, во время наполеоновского нашествия, было принято решение о создании Петербургского ополчения.

Михаил Кутузов возглавил его, растрогавшись от предложения дворянства.

«Господа! Я вам многое хотел говорить…, скажу только, что вы украсили мои седины!…» — произнес он со слезами на глазах.

2007: вандализм под Rolling Stones

В 2007 году, во время концерта The Rolling Stones на Дворцовой площади, вандалы повредили скульптуры в Александровском саду.

Особенно пострадал бюст Василия Жуковского, которому были нанесены серьезные повреждения.

Вес скульптуры составляет 200 килограммов, а высота постамента — 2,5 метра, что говорит о слаженной работе группы хулиганов.

29 июля в Петербурге — это день, отмеченный важными историческими событиями, которые отражают разные эпохи и настроения города.

От решений императрицы до народных порывов и актов вандализма — этот день навсегда вписан в историю Петербурга.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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