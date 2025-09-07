Северная «кукуруза»: тайны и рекорды Лахта Центра

Огромный закрученный шпиль выделяется на фоне традиционного Петербурга, объединяя прошлое и будущее.

«Лахта Центр» — это самый высокий небоскреб в Европе. Построили его еще в 2018 году, но внутренняя отделка продолжается до сих пор.

Откуда взялась Лахта и почему небоскреб здесь?

Проект сначала хотели построить в центре города, в районе Конногвардейского, рядом с Большеохтинским мостом.

Но горожане и защитники исторического облика Петербурга выступили против — здание казалось слишком громоздким и не вписывалось в старый облик города.

Также эта территория была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда решили перенести строительство в Лахту — район на окраине, рядом с Финским заливом.

Название «Лахта» происходит от древнего финского поселения. Оно означает «бухта» или «залив».

Но как можно поставить хрупкий небоскреб на болотистом фоне? Чтобы здание не развалилось, инженеры придумали сложное решение с фундаментом.

Как строили фундамент

Почва на месте строительства мягкая и неустойчивая, но под ней лежит древняя глина, которой больше 600 миллионов лет. Именно на нее и опираются 264 крепкие сваи, которые глубоко в землю вложили строители.

Бетонный фундамент «Лахта Центра» попал в Книгу рекордов Гиннеса, пишет Визит СПб. Почему?

Его заливали сплошным бетононасосом прямо 49 часов без перерыва — такой огромный объем бетона нужно было успеть залить, пока смесь не застыла.

На стройку круглосуточно приезжали машины с готовым бетоном. Этот фундамент должен выдержать 670 тысяч тонн веса самого здания.

Что необычного в самом здании?

Архитекторы придумали уникальный дизайн. Башня состоит из пяти «крыльев», которые закручиваются почти на 90 градусов и сужаются кверху.

В основании можно рассмотреть форму пятиконечной звезды. Здание словно закручивается, это создает впечатляющий эффект легкости.

Особенность здания — у него нет обычной крыши. Вместо неё — высокий шпиль, который одновременно служит громоотводом.

Молнии во время гроз — обычное явление тут, и это часто становится темой для красивых фотографий с небоскреба.

На вершине шпиля есть автоматическая метеостанция. Она постоянно собирает данные о погоде — температуре, влажности, скорости и направлении ветра, пишет Туристер.

Как «Лахта Центр» украшает город

Зимой здание подсвечивается зеленым светом и напоминает огромную елку. Во время праздников фасад окрашивается в цвета российского триколора.

Благодаря такой подсветке «Лахта Центр» видно практически из любой точки города.

Даже сильный ветер или шторм не страшен конструкции: верхушка отклоняется всего на 26 сантиметров — вы весьма не почувствуете движения, если окажетесь на обзорной площадке.

В 2022 году на смотровой площадке появилось символичное украшение — скульптура ангела. Это точная копия ангела, который стоит на Александровской колонне на Дворцовой площади, пишет wowkater.ru.

Скульптура «Ангел-хранитель Санкт-Петербурга» находится на 88-м техническом этаже небоскреба. Доступный для посетителей этаж — 86-й, выше подняться может только технический персонал.