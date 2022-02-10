Лавров попросил не переводить выступление главы МИД Британии

По данным издания, Лавров объяснил переводчице, что все присутствующие понимают приветствие на английском языке.
«Тут все понимают», – приводит его слова РБК.
Как отмечает РИА Новости, российский министр до этого поправил переводчицу, которая перепутала палаты английского парламента. По информации агентства, Лавров говорил с Трасс о выступлении британского премьер-министра Бориса Джонсона в палате общин, однако его слова перевели, как палату лордов.
«Лавров проконтролировал перевод его фразы, оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее», – говорится в сообщении РИА Новости.
Информагентство утверждает, что после этого российский министр отказался от услуг переводчицы.
Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании проходит в Москве. На ней стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины.