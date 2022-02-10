Городовой / Политика / Лавров попросил не переводить выступление главы МИД Британии
Лавров попросил не переводить выступление главы МИД Британии

Опубликовано: 10 февраля 2022 16:31
Источник фото: print screen с видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров попросил не переводить речь главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Лавров объяснил переводчице, что все присутствующие понимают приветствие на английском языке.

«Тут все понимают», – приводит его слова РБК.

Как отмечает РИА Новости, российский министр до этого поправил переводчицу, которая перепутала палаты английского парламента. По информации агентства, Лавров говорил с Трасс о выступлении британского премьер-министра Бориса Джонсона в палате общин, однако его слова перевели, как палату лордов.

«Лавров проконтролировал перевод его фразы, оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее», – говорится в сообщении РИА Новости.

Информагентство утверждает, что после этого российский министр отказался от услуг переводчицы.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании проходит в Москве. На ней стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины.

Автор:
Камиль Джабраилов
