Борис Джонсон

«Прибыла только половина»: пользователи Сети высмеяли главную елку Великобритании

В центре Лондона на Трафальгарской площади зажглись праздничные огни на главной рождественской ели Великобритании. Каждый год с 1947 года Норвегия дарит Лондону пушистую красавицу к Рождеству в знак благодарности за помощь во Второй мировой войне, однако добрая традиция в этом году стала объектом насмешек со стороны пользователей интернета и самих британцев. Подробности сообщает РИА Новости.