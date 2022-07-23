Все новости / Борис Джонсон

Борис Джонсон

Политика
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затронет российские госкомпании
Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, который затронет 70% российского банковского рынка, включая передовые госкомпании, в том числе в оборонном секторе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.  
25 фев 2022 10:27
Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
Британский премьер Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на свой контакт с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости.  
01 фев 2022 18:51
Общество
«Прибыла только половина»: пользователи Сети высмеяли главную елку Великобритании
В центре Лондона на Трафальгарской площади зажглись праздничные огни на главной рождественской ели Великобритании. Каждый год с 1947 года Норвегия дарит Лондону пушистую красавицу к Рождеству в знак благодарности за помощь во Второй мировой войне, однако добрая традиция в этом году стала объектом насмешек со стороны пользователей интернета и самих британцев. Подробности сообщает РИА Новости.
03 дек 2021 15:31
Политика
Джонсон призвал отнестись с уважением к решению Путина не приезжать на саммит по климату
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать 6-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
03 ноя 2021 10:33
Политика
Глава МИД Кулеба: Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе украинского президента Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, касающейся осужденных в России украинцев. Зеленский попросил его обсудить вопрос освобождения военнопленных с российским президентом Владимиром Путиным. Детали беседы передает РИА Новости.
30 сен 2021 20:11
Политика
Борис Джонсон признался в желании сменить имя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что думает над планами сменить имя, поменяв его имя древнегреческого бога бурного северного ветра в знак поддержки возобновляемых источников энергии, пишет The Guardian.
23 сен 2021 11:18
Политика
МИД России осудил новые заявления Великобритании по делу Скрипалей
В МИД РФ осудили попытки Лондона возложить на Россию ответственность за отравление в 2018 году в Солсбери бывшего офицера российской военной разведки (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
21 сен 2021 20:41
Политика
NYT: Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы после срыва контракта на подлодки
В пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе должны были отметить 240-летие Чесапикского сражения: в этой битве французская эскадра сошлась с британским флотом, поддержав только что созданные Соединенные Штаты. Однако недавние события сорвали эти планы, передает The New York Times.
17 сен 2021 11:38
Политика
Представитель МИД Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по «Мистралям»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией по созданию подводных лодок, напомнила Парижу об их давнем решении в ситуации с производством авианосцев «Мистраль».   
16 сен 2021 16:54
Политика
США договорились о создании военного партнерства с Австралией и Британией
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о создании AUKUS — трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны. Об этом говорится в совместном заявлении участников встречи.
16 сен 2021 12:56
Политика
Байден забыл имя премьера Австралии на переговорах
Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию на онлайн-переговорах с премьер-министрами Австралии и Великобритании Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном. СМИ заподозрили, что он забыл имя одного из участников встречи, пишет газета The Australian.
16 сен 2021 10:05
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