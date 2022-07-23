Российского писателя-сатирика не стало в 2017 году, но его шутки актуальны до сих пор.
В Сети завирусился ролик с прогуливающимся по Даунинг-стрит, 10 хвостатым.
Лидер консерваторов ушел с поста премьер-министра в четверг, 7 июля.
Картофельный салат по-русски на саммите закончился быстрее всех.
Телеведущий Пирс Морган оценил физподготовку лидеров G7.
Эксперт не считает, что санкции сильно ударят по гражданам.
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали сообщение на своем благотворительном сайте.
Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, который затронет 70% российского банковского рынка, включая передовые госкомпании, в том числе в оборонном секторе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров попросил не переводить речь главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РБК.
Британский премьер Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на свой контакт с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости.
В Великобритании умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Sky News.
В центре Лондона на Трафальгарской площади зажглись праздничные огни на главной рождественской ели Великобритании. Каждый год с 1947 года Норвегия дарит Лондону пушистую красавицу к Рождеству в знак благодарности за помощь во Второй мировой войне, однако добрая традиция в этом году стала объектом насмешек со стороны пользователей интернета и самих британцев. Подробности сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать 6-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе украинского президента Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, касающейся осужденных в России украинцев. Зеленский попросил его обсудить вопрос освобождения военнопленных с российским президентом Владимиром Путиным. Детали беседы передает РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что думает над планами сменить имя, поменяв его имя древнегреческого бога бурного северного ветра в знак поддержки возобновляемых источников энергии, пишет The Guardian.
В МИД РФ осудили попытки Лондона возложить на Россию ответственность за отравление в 2018 году в Солсбери бывшего офицера российской военной разведки (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе должны были отметить 240-летие Чесапикского сражения: в этой битве французская эскадра сошлась с британским флотом, поддержав только что созданные Соединенные Штаты. Однако недавние события сорвали эти планы, передает The New York Times.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией по созданию подводных лодок, напомнила Парижу об их давнем решении в ситуации с производством авианосцев «Мистраль».
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о создании AUKUS — трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны. Об этом говорится в совместном заявлении участников встречи.
Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию на онлайн-переговорах с премьер-министрами Австралии и Великобритании Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном. СМИ заподозрили, что он забыл имя одного из участников встречи, пишет газета The Australian.