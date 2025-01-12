Лечение «карандашным пучком» и не только: топ-10 лучших онкологических центров Санкт-Петербурга в 2025 году

Информация для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Санкт-Петербург — один из лидеров в России по оказанию помощи онкологическим пациентам. Здесь работают лучшие специалисты, применяются передовые методики диагностики и лечения, а техническое оснащение клиник соответствует мировым стандартам.

В 2025 году список лучших онкологических центров города составлен на основании уровня квалификации врачей, качества сервиса и оборудования, а также отзывов пациентов. Лечение можно пройти по полису ОМС, платно или на основе квот.

1. Клиника «Евроонко»

Адрес: Межевой канал, 4А

Межевой канал, 4А Особенности: Индивидуальный подход, современные протоколы лечения, онлайн-консультации с международными специалистами.

Индивидуальный подход, современные протоколы лечения, онлайн-консультации с международными специалистами. Методы: Химиотерапия, онкоскрининг, реабилитация.

2. НМИЦ онкологии имени Петрова

Адрес: Ул. Ленинградская, 68

Ул. Ленинградская, 68 Особенности: Молекулярно-генетическое тестирование, индивидуальная иммунотерапия.

Молекулярно-генетическое тестирование, индивидуальная иммунотерапия. Методы: Сохранение репродуктивной функции, лечение кожных меланом, сарком.

3. Городской клинический онкологический диспансер

Адрес: Пр. Ветеранов, 56

Пр. Ветеранов, 56 Особенности: Лечение по полису ОМС, современное оборудование.

Лечение по полису ОМС, современное оборудование. Методы: Томосинтез, лапароскопические операции, УЗИ.

4. Онкологический центр De Vita

Адрес: Ул. Савушкина, 14Б

Ул. Савушкина, 14Б Особенности: Лекарственная терапия, паллиативная помощь.

Лекарственная терапия, паллиативная помощь. Методы: Иммунотерапия, химиотерапия, молекулярная генетика.

5. Онкологический научный центр

Адрес: Ул. Советская, 39

Ул. Советская, 39 Особенности: Клинико-диагностические испытания.

Клинико-диагностические испытания. Методы: Таргетная терапия, активация иммунного ответа.

6. Клиника «Лахта Онко»

Адрес: Ул. Савушкина, 73

Ул. Савушкина, 73 Особенности: Полный цикл лечения, участие благотворительных фондов.

Полный цикл лечения, участие благотворительных фондов. Методы: Генетический анализ, молекулярная биология.

7. Медицинский институт имени Сергея Березина

Адрес: Ул. Глухарская, 16, к.2

Ул. Глухарская, 16, к.2 Особенности: Протонная терапия.

Протонная терапия. Методы: Лечение «карандашным пучком», точное воздействие на опухоль.

8. Онкологический центр НИИ имени Павлова

Адрес: Ул. Льва Толстого, 6-8

Ул. Льва Толстого, 6-8 Особенности: Бесплатная помощь в рамках государственной программы.

Бесплатная помощь в рамках государственной программы. Методы: Лечение опухолей желудочно-кишечного тракта.

9. Клиника СМТ

Адрес: Пр. Римского-Корсакова, 87

Пр. Римского-Корсакова, 87 Особенности: Сопровождение пациентов на всех этапах лечения.

Сопровождение пациентов на всех этапах лечения. Методы: Онкогинекология, маммология, пластическая хирургия.

10. РНЦ радиологии и хирургических технологий имени Гранова

Адрес: Ул. Ленинградская, 70

Ул. Ленинградская, 70 Особенности: Первое учреждение рентгенорадиологического профиля в мире.

Первое учреждение рентгенорадиологического профиля в мире. Методы: Усовершенствованная лучевая терапия, химиолучевая терапия.

Средние цены на услуги в 2025 году:

Первичная консультация врача-онколога: от 1500 руб.

от 1500 руб. МРТ: от 2100 руб.

от 2100 руб. Биопсия: от 8500 руб.

от 8500 руб. Лучевая терапия: от 3500 руб.

Как выбрать онкоцентр:

Специализация: Убедитесь, что центр специализируется на вашем заболевании. Квалификация врачей: Изучите отзывы и послужной список врачей. Стоимость: Узнайте о возможности лечения по ОМС или квоте.

Почему выбирают Санкт-Петербург:

Как передает КП, северная столица привлекает пациентов со всей страны благодаря высокому уровню медицинского обслуживания, инновационным методам лечения и доступным ценам.