Лечение «карандашным пучком» и не только: топ-10 лучших онкологических центров Санкт-Петербурга в 2025 году

Санкт-Петербург — один из лидеров в России по оказанию помощи онкологическим пациентам. Здесь работают лучшие специалисты, применяются передовые методики диагностики и лечения, а техническое оснащение клиник соответствует мировым стандартам.
В 2025 году список лучших онкологических центров города составлен на основании уровня квалификации врачей, качества сервиса и оборудования, а также отзывов пациентов. Лечение можно пройти по полису ОМС, платно или на основе квот.
1. Клиника «Евроонко»
- Адрес: Межевой канал, 4А
- Особенности: Индивидуальный подход, современные протоколы лечения, онлайн-консультации с международными специалистами.
- Методы: Химиотерапия, онкоскрининг, реабилитация.
2. НМИЦ онкологии имени Петрова
- Адрес: Ул. Ленинградская, 68
- Особенности: Молекулярно-генетическое тестирование, индивидуальная иммунотерапия.
- Методы: Сохранение репродуктивной функции, лечение кожных меланом, сарком.
3. Городской клинический онкологический диспансер
- Адрес: Пр. Ветеранов, 56
- Особенности: Лечение по полису ОМС, современное оборудование.
- Методы: Томосинтез, лапароскопические операции, УЗИ.
4. Онкологический центр De Vita
- Адрес: Ул. Савушкина, 14Б
- Особенности: Лекарственная терапия, паллиативная помощь.
- Методы: Иммунотерапия, химиотерапия, молекулярная генетика.
5. Онкологический научный центр
- Адрес: Ул. Советская, 39
- Особенности: Клинико-диагностические испытания.
- Методы: Таргетная терапия, активация иммунного ответа.
6. Клиника «Лахта Онко»
- Адрес: Ул. Савушкина, 73
- Особенности: Полный цикл лечения, участие благотворительных фондов.
- Методы: Генетический анализ, молекулярная биология.
7. Медицинский институт имени Сергея Березина
- Адрес: Ул. Глухарская, 16, к.2
- Особенности: Протонная терапия.
- Методы: Лечение «карандашным пучком», точное воздействие на опухоль.
8. Онкологический центр НИИ имени Павлова
- Адрес: Ул. Льва Толстого, 6-8
- Особенности: Бесплатная помощь в рамках государственной программы.
- Методы: Лечение опухолей желудочно-кишечного тракта.
9. Клиника СМТ
- Адрес: Пр. Римского-Корсакова, 87
- Особенности: Сопровождение пациентов на всех этапах лечения.
- Методы: Онкогинекология, маммология, пластическая хирургия.
10. РНЦ радиологии и хирургических технологий имени Гранова
- Адрес: Ул. Ленинградская, 70
- Особенности: Первое учреждение рентгенорадиологического профиля в мире.
- Методы: Усовершенствованная лучевая терапия, химиолучевая терапия.
Средние цены на услуги в 2025 году:
- Первичная консультация врача-онколога: от 1500 руб.
- МРТ: от 2100 руб.
- Биопсия: от 8500 руб.
- Лучевая терапия: от 3500 руб.
Как выбрать онкоцентр:
- Специализация: Убедитесь, что центр специализируется на вашем заболевании.
- Квалификация врачей: Изучите отзывы и послужной список врачей.
- Стоимость: Узнайте о возможности лечения по ОМС или квоте.
Почему выбирают Санкт-Петербург:
Как передает КП, северная столица привлекает пациентов со всей страны благодаря высокому уровню медицинского обслуживания, инновационным методам лечения и доступным ценам.