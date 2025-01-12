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Лечение «карандашным пучком» и не только: топ-10 лучших онкологических центров Санкт-Петербурга в 2025 году

12 января 2025 17:33
Человек в онко-центре
Лечение «карандашным пучком» и не только: топ-10 лучших онкологических центров Санкт-Петербурга в 2025 году
Фото Городовой.ру

Информация для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Санкт-Петербург — один из лидеров в России по оказанию помощи онкологическим пациентам. Здесь работают лучшие специалисты, применяются передовые методики диагностики и лечения, а техническое оснащение клиник соответствует мировым стандартам.

В 2025 году список лучших онкологических центров города составлен на основании уровня квалификации врачей, качества сервиса и оборудования, а также отзывов пациентов. Лечение можно пройти по полису ОМС, платно или на основе квот.

1. Клиника «Евроонко»

  • Адрес: Межевой канал, 4А
  • Особенности: Индивидуальный подход, современные протоколы лечения, онлайн-консультации с международными специалистами.
  • Методы: Химиотерапия, онкоскрининг, реабилитация.

2. НМИЦ онкологии имени Петрова

  • Адрес: Ул. Ленинградская, 68
  • Особенности: Молекулярно-генетическое тестирование, индивидуальная иммунотерапия.
  • Методы: Сохранение репродуктивной функции, лечение кожных меланом, сарком.

3. Городской клинический онкологический диспансер

  • Адрес: Пр. Ветеранов, 56
  • Особенности: Лечение по полису ОМС, современное оборудование.
  • Методы: Томосинтез, лапароскопические операции, УЗИ.

4. Онкологический центр De Vita

  • Адрес: Ул. Савушкина, 14Б
  • Особенности: Лекарственная терапия, паллиативная помощь.
  • Методы: Иммунотерапия, химиотерапия, молекулярная генетика.

5. Онкологический научный центр

  • Адрес: Ул. Советская, 39
  • Особенности: Клинико-диагностические испытания.
  • Методы: Таргетная терапия, активация иммунного ответа.

6. Клиника «Лахта Онко»

  • Адрес: Ул. Савушкина, 73
  • Особенности: Полный цикл лечения, участие благотворительных фондов.
  • Методы: Генетический анализ, молекулярная биология.

7. Медицинский институт имени Сергея Березина

  • Адрес: Ул. Глухарская, 16, к.2
  • Особенности: Протонная терапия.
  • Методы: Лечение «карандашным пучком», точное воздействие на опухоль.

8. Онкологический центр НИИ имени Павлова

  • Адрес: Ул. Льва Толстого, 6-8
  • Особенности: Бесплатная помощь в рамках государственной программы.
  • Методы: Лечение опухолей желудочно-кишечного тракта.

9. Клиника СМТ

  • Адрес: Пр. Римского-Корсакова, 87
  • Особенности: Сопровождение пациентов на всех этапах лечения.
  • Методы: Онкогинекология, маммология, пластическая хирургия.

10. РНЦ радиологии и хирургических технологий имени Гранова

  • Адрес: Ул. Ленинградская, 70
  • Особенности: Первое учреждение рентгенорадиологического профиля в мире.
  • Методы: Усовершенствованная лучевая терапия, химиолучевая терапия.

Средние цены на услуги в 2025 году:

  • Первичная консультация врача-онколога: от 1500 руб.
  • МРТ: от 2100 руб.
  • Биопсия: от 8500 руб.
  • Лучевая терапия: от 3500 руб.

Как выбрать онкоцентр:

  1. Специализация: Убедитесь, что центр специализируется на вашем заболевании.
  2. Квалификация врачей: Изучите отзывы и послужной список врачей.
  3. Стоимость: Узнайте о возможности лечения по ОМС или квоте.

Почему выбирают Санкт-Петербург:

Как передает КП, северная столица привлекает пациентов со всей страны благодаря высокому уровню медицинского обслуживания, инновационным методам лечения и доступным ценам.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургМедицина
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