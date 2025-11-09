Лед Казани не устоял: Дикиджи — победитель третьего этапа Гран-при России

Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга стал лучшим на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который состоялся в Казани. В произвольной программе ему удалось набрать 184,61 балла, а суммарный результат составил 279,12 балла. Таким образом, спортсмен занял первое место в итоговой таблице.
Вторую строчку по итогам соревнований занял Артур Даниелян, его итоговый результат — 253,05 балла. Третьим призёром турнира стал Глеб Лутфуллин с 246,92 балла. Призовая тройка определилась по итогам суммарных оценок за короткую и произвольную программы.