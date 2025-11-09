Городовой / Город / Лед Казани не устоял: Дикиджи — победитель третьего этапа Гран-при России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Больше не киснуть: врач раскрыла главные витамины против осенней хандры Город
Не мода, а диагноз: кому красное мясо придётся вычеркнуть из меню, а кому — урезать до минимума Город
Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января Город
Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети Общество
Потеплеет — и сразу промочит: Колесов о коротком визите тепла с дождём на предстоящей неделе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Лед Казани не устоял: Дикиджи — победитель третьего этапа Гран-при России

Опубликовано: 9 ноября 2025 22:54
Лед Казани не устоял: Дикиджи — победитель третьего этапа Гран-при России
Лед Казани не устоял: Дикиджи — победитель третьего этапа Гран-при России
Городовой ру

Спортсмен завершил соревнование с итоговой суммой 279,12 балла, получив за произвольную программу 184,61 балла.

Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга стал лучшим на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который состоялся в Казани. В произвольной программе ему удалось набрать 184,61 балла, а суммарный результат составил 279,12 балла. Таким образом, спортсмен занял первое место в итоговой таблице.

Вторую строчку по итогам соревнований занял Артур Даниелян, его итоговый результат — 253,05 балла. Третьим призёром турнира стал Глеб Лутфуллин с 246,92 балла. Призовая тройка определилась по итогам суммарных оценок за короткую и произвольную программы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью