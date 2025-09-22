Городовой / Общество / Английский и простой десерт: рецепт яблочно-грушевого крамбла
Английский и простой десерт: рецепт яблочно-грушевого крамбла

Опубликовано: 22 сентября 2025 14:30
Крамбл
Английский и простой десерт: рецепт яблочно-грушевого крамбла
Городовой ру

Это английский десерт, представляющий собой запеченные фрукты или ягоды, покрытые крошкой из песочного теста.

Крамбл с яблоком, грушей и грецким орехом — простой и вкусный десерт на каждый день. Его любят за то, что готовится он быстро и не требует сложных навыков.

Десерт отлично подойдет и для семейного завтрака, и даже для легкого перекуса.

Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как приготовить этот нежнейший десерт.

Ингредиенты

Ингредиенты Количество
Груши твердые 300 г
Яблоки твердые 300 г
Орехи грецкие жареные 100 г
Мед 60 г
Масло сливочное 150 г
Мука 240 г
Сахар 150 г
Соль 1/4 ч. ложки
Корица ½ ч.л.
Молотый кардамон ½ ч.л
Молотый сухой имбирь ½ ч.л
Ванильный сахар 1 ст.л.

Приготовление

  1. Сливочное масло за полчаса до начала приготовления убрать в морозилку;
  2. Достать его и натереть на терке;
  3. Добавить к маслу сахар, соль и муку;
  4. Перетереть ладошками все вместе до крошко-образного состояния. Делать это нужно быстро, чтобы масло не успело растаять от тепла рук;
  5. От общей массы убрать 5-6 столовых ложек крошки и отправить в морозилку.
  6. Остальную крошку пересыпать в разъемную форму для запекания, диаметром 22-24 см;
  7. При помощи стакана или ложки утрамбовать крошку, формируя основу пирога с бортиками высотой 2 см;
  8. Отправить форму в холодильник;
  9. Груши и яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину;
  10. Нарезать фрукты пластинами толщиной 3-4 мм;
  11. Всыпать к ним специи и ванильный сахар, перемешать;
  12. Тем временем орехи порубить ножом или пробить в чаше блендера;
  13. Достать из холодильника подготовленную форму с охлажденным тестом и посыпать половиной фруктов, чередуя между собой, орехи и фрукты;
  14. Полить все медом и оставшейся крошкой из морозилки;
  15. Выпекать крамбл в разогретой в духовке при 200 градусах от 30 до 45 минут. Ориентируйтесь на цвет теста, оно должно стать золотистым.
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
