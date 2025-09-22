Английский и простой десерт: рецепт яблочно-грушевого крамбла

Крамбл с яблоком, грушей и грецким орехом — простой и вкусный десерт на каждый день. Его любят за то, что готовится он быстро и не требует сложных навыков.
Десерт отлично подойдет и для семейного завтрака, и даже для легкого перекуса.
Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как приготовить этот нежнейший десерт.
Ингредиенты
|Ингредиенты
|Количество
|Груши твердые
|300 г
|Яблоки твердые
|300 г
|Орехи грецкие жареные
|100 г
|Мед
|60 г
|Масло сливочное
|150 г
|Мука
|240 г
|Сахар
|150 г
|Соль
|1/4 ч. ложки
|Корица
|½ ч.л.
|Молотый кардамон
|½ ч.л
|Молотый сухой имбирь
|½ ч.л
|Ванильный сахар
|1 ст.л.
Приготовление
- Сливочное масло за полчаса до начала приготовления убрать в морозилку;
- Достать его и натереть на терке;
- Добавить к маслу сахар, соль и муку;
- Перетереть ладошками все вместе до крошко-образного состояния. Делать это нужно быстро, чтобы масло не успело растаять от тепла рук;
- От общей массы убрать 5-6 столовых ложек крошки и отправить в морозилку.
- Остальную крошку пересыпать в разъемную форму для запекания, диаметром 22-24 см;
- При помощи стакана или ложки утрамбовать крошку, формируя основу пирога с бортиками высотой 2 см;
- Отправить форму в холодильник;
- Груши и яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину;
- Нарезать фрукты пластинами толщиной 3-4 мм;
- Всыпать к ним специи и ванильный сахар, перемешать;
- Тем временем орехи порубить ножом или пробить в чаше блендера;
- Достать из холодильника подготовленную форму с охлажденным тестом и посыпать половиной фруктов, чередуя между собой, орехи и фрукты;
- Полить все медом и оставшейся крошкой из морозилки;
- Выпекать крамбл в разогретой в духовке при 200 градусах от 30 до 45 минут. Ориентируйтесь на цвет теста, оно должно стать золотистым.