Ленин и судьба царской семьи: что на самом деле хотел вождь революции

Расстрел Николая II, его жены и детей до сих пор вызывает споры из-за страных стечений обстоятельств в ту роковую ночь.

История с расстрелом Николая II и его семьи — одна из самых загадочных и спорных страниц российской революции. Кто отдал этот страшный приказ? Был ли в курсе Ленин? Или все произошло без его прямого участия?

Суд, а не расстрел

Все же Ленин заботился о безопасности царя. Историки считают, что он планировал устроить открытый судебный процесс над Николаем II и его женой. Так он хотел показать всему миру преступления старого режима и укрепить власть большевиков.

В марте 1917 года, сразу после отречения Николая II, Временным правительством была создана комиссия, которая занималась расследованием деятельности царя и его окружения. Это еще раз подтверждает, что большевики были заинтересованы в судебном разбирательстве, а не в тайном убийстве.

Кроме того, Ленин понимал, что убийство царя может обострить отношения с Германией — ведь жена Николая и его дочери были немецкими принцессами. Суд выглядел более разумным и выгодным вариантом.

Кто же дал приказ о расстреле?

Расстрел царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был осуществлен по постановлению Уральского областного совета, который возглавляли большевики. Однако вопрос, давал ли Ленин прямой приказ на убийство, остается спорным.

Некоторые историки считают, что решение было согласовано с Лениным и Свердловым. Другие исследователи указывают, что Ленин за несколько часов до расстрела писал журналистам, что слухи о гибели царской семьи — ложь, и подчеркивал необходимость бережного отношения к ним.

Есть версия, что слух о прямом приказе Ленина распространил Троцкий, но она вызывает сомнения, так как Троцкий присутствовал на заседании, где обсуждался вопрос о судьбе царя, и мог искажать факты в своих дневниках, сообщает сайт Военное обозрение.

Почему все вышло иначе?

Историки сходятся во мнении, что Ленин действительно не планировал быструю и кровавую расправу. Однако ситуация на Урале была напряженной: белая армия приближалась.

Местные большевики опасались, что царская семья может быть освобождена или использована против них. Поэтому Уральский совет принял решение о расстреле, возможно, без прямого одобрения центра.

Прямого и однозначного подтверждения приказа Ленина о расстреле в архивах нет, но молчание центра могло означать согласие.

В итоге трагедия царской семьи осталась темной страницей российской истории, полной загадок и противоречий.