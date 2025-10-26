Городовой / Общество / Лермонтов воротил нос от деревенских девушек: объяснил это так, что даже цензоры бы покраснели
Лермонтов воротил нос от деревенских девушек: объяснил это так, что даже цензоры бы покраснели

Опубликовано: 26 октября 2025 08:30
Михаил Лермонтов
Лермонтов воротил нос от деревенских девушек: объяснил это так, что даже цензоры бы покраснели
Фото: Городовой.ру

Сейчас за такое попадают в немилость.

Михаил Лермонтов в жизни был куда резче, чем в стихах. В письмах к другу Святославу Раевскому поэт не подбирал выражений: писал о женщинах как есть.

В одном из таких писем, зимой 1836-го, он честно признался, почему не может «утешиться» в деревне:

«Не могу, потому что девки воняют». Грубая, почти шокирующая фраза — но в ней весь молодой Лермонтов, двадцатидвухлетний, злой, уставший и влюблённый в замужнюю женщину.

Письмо на изломе

Тогда Лермонтов жил в Тарханах у бабушки. В Москве он только что узнал, что Вера Лопухина — его главная любовь — вышла замуж. И в этом письме, среди шуточек и бытовых жалоб, слышится боль и сарказм.

Он пишет, что ест за десятерых, слушает, как воет метель, и злится на Москву, которая «преподло поступила» с ним. Речь идёт, конечно, о любви — о той, что он потерял навсегда.

Деревенская философия

Фраза о «воняющих девках» — не была полна презрения, а показывала, что он больше не хочет случайной близости. Отказ от женщин — не снобизм, а попытка сохранить остаток достоинства.

Через несколько лет он напишет «Героя нашего времени», дуэль, гибель — всё уже предчувствуется. Его резкие письма — не цинизм, а способ не сойти с ума.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
