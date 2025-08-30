Правовой тупик: почему в России могут остановить эскалаторы и траволаторы

С 1 сентября в России перестают действовать все разрешения на эксплуатацию эскалаторов.

Эскалаторы и траволаторы в торговых центрах России под угрозой остановки с 1 сентября 2025 года. Что происходит и почему это может стать проблемой для миллионов людей?

В чем суть проблемы?

С 1 сентября в России перестают действовать все разрешения на эксплуатацию эскалаторов и траволаторов, которые были выданы до 1 сентября 2024 года.

Нужно ежегодно проходить техническое освидетельствование, чтобы подтвердить их безопасность и исправность. Но новая система проверки еще не готова, а старая отменена.

В итоге владельцы торговых центров и других коммерческих объектов оказываются в ловушке: они обязаны проверить оборудование, но не могут этого сделать, пишет Коммерсант.

Аккредитованных организаций для этого нет. Это формально делает эксплуатацию оборудования с 1 сентября незаконной.

Почему проблема так остра?

В России около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов и дополнительно около 10 тысяч подъемников для маломобильных граждан работают не только в торговых центрах, но и в офисных зданиях и социальных учреждениях.

Если большая часть этого оборудования остановится, то людям будет сложно пользоваться некоторыми зданиями, особенно людям с ограниченными возможностями.

Что предлагают эксперты и власти?

Союз торговых центров России обратился в Ростехнадзор с просьбой разъяснить ситуацию и помочь найти выход. Эксперты предлагают ввести переходный период до 1 сентября 2027 года.

В течение этого времени освидетельствование техники можно проводить по старым правилам, пока Ростехнадзор не создаст новую систему.

Это позволит избежать массовой остановки оборудования и подготовить инфраструктуру для новых требований.

Кроме того, обсуждается идея продлить срок действия прежних сертификатов и ускорить создание реестра аккредитованных лабораторий, чтобы организации могли официально проводить проверки.