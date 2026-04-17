Какое удобрение для герани важнее солнца: всего 2 подкормки за весну – и пеларгония выдает цветоносы пачками круглый год Полезное
Огород на подоконнике – вот что вырастить в квартире новичку: успех гарантирован Полезное
Снег на майские? Что ждет Северную столицу: мнение главного синоптика Город
Всего 1 подкормка - и флоксы затмят своим цветением даже розы: пора вносить уже в апреле Полезное
4 секрета сочного шашлыка: больше никакой "подошвы" - мясо настолько нежное, что тает во рту Полезное
Летние веранды в Петербурге: столики у Исаакия ждут гостей

Опубликовано: 17 апреля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru
Кафе и ресторанам Петербурга напомнили, что им нельзя размещать летние веранды в период с 00:00 до 08:00.

В Санкт-Петербурге кафе и рестораны запускают сезон летних веранд. Первые столы уже появились поблизости от Исаакиевского собора — пока они закрыты, но вскоре там можно будет устроиться, насладиться видом на исторический центр и заказать что-нибудь вкусное.

Сезон стартовал 16 апреля, как и анонсировала пресс-служба Комитета имущественных отношений. Для установки уличной мебели требуется специальное разрешение и полное соблюдение установленных норм.

В список разрешенной мебели входят столы, стулья, кресла, скамьи, диваны, вазоны и зонты. Маркизы под запрет не попадают,сообщает "ДП".

При подаче заявки в 2026 году можно получить разрешение сразу на три сезона — 2026–2028 годов, уточнили в комитете.

Если разрешение еще не получено, подать документы можно через портал «Государственные и муниципальные услуги». Решение примут примерно за 30 дней.

Владельцам кафе и ресторанов напомнили: веранды запрещено использовать с 00:00 до 08:00. Мебель нужно расставлять так, чтобы не препятствовать пешеходам, плюс обеспечивать ежедневную уборку территории.

Автор:
Юлия Аликова
