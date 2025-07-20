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Летний сад в ограде тайн: что скрывает петербургский шедевр

Опубликовано: 20 июля 2025 11:02
Летний сад в Петербурге
Летний сад в ограде тайн: что скрывает петербургский шедевр
Global Look Press / Nikolay Orlov / Russian Look

Ограда — не просто забор, а настоящий архитектурный символ Петербург.

Ограда Летнего сада в Петербурге — настоящее чудо, о котором знают все, но не каждый задумывается, насколько она уникальна и загадочна.

Этот изящный ансамбль, созданный в конце XVIII века, до сих пор заставляет восхищенно вздыхать петербуржцев и гостей города.

История создания и неизвестные авторы

Началось все в 1770 году по указу Екатерины II. Тогда решили огородить Летний сад со стороны Невы — ведь берег реки был как раз благоустроен гранитом, и сад нуждался в защите от случайных посетителей.

Архитектурные особенности и материалы

Ограда состоит из 36 больших столбов из карельского гранита и кованых звеньев, которые долгие 13 лет делали мастера из Тулы, пишет Президентская библиотека имени Бориса Ельцина.

Между столбами размещены каменные вазы и урны — детали добавили в 1784 году и с тех пор они стали неотъемлемой частью композиции.

Издали вся эта конструкция смотрится очень легко и воздушно: ажурные узоры из железа будто играют с солнечными бликами и отражаются в зелени садовых деревьев.

Легенды и тайны ограды

Есть несколько удивительных легенд, связанных с оградой.

Одна из них рассказывает о богатом англичанине, который был так поражен ее красотой во время белых ночей, что отказался осматривать остальные красоты Петербурга.

Говорят, что ограду когда-то предлагали обменять на сто паровозов, но отказались продавать. Еще одна загадка — якобы одно из звеньев сделано из чистого золота, но определить, какое именно, никто не может.

Ограда в истории Петербурга

В 1866 году на месте центральных ворот Летнего сада поставили часовню после покушения на Александра II. Часовня простояла до 1930 года, затем ее снесли, а ворота заменили участком решетки.

В начале XXI века провели реставрацию, вернув ограде исторический вид.

Фактически, ограда Летнего сада — это не просто забор, а произведение искусства и архитектурный символ Петербурга.

Она помогает сохранить легенду старейшего сада города и остается тем украшением, которое невозможно забыть, если однажды удалось внимательно рассмотреть ее узоры и почувствовать дух эпохи.

Автор:
Юлия Аликова
Город
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