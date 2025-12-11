Не из копилки: петербургский школьник отдал мошенникам почти 700 тысяч рублей с маминой кредитки

В Санкт-Петербурге подросток стал жертвой мошеннической схемы и из-за этого его семья потеряла значительную сумму денег.

Всё началось после знакомства мальчика с предполагаемой сверстницей в интернете. В переписке она представилась Татьяной, расспросила, где он живёт, и сказала, что недавно переехала в тот же район города.

На просьбу рассказать о местных развлечениях школьник посоветовал посетить торгово-развлекательный центр «Лето» и отправил точку на карте по её просьбе, сообщает 78.ru.

Практически сразу ему пришло новое сообщение в виде короткого видео: на записи люди в военной форме заявили, что он якобы сообщил местоположение российскому противнику, и пообещали нанести удар с использованием беспилотников. Испугавшись, ребёнок удалил все сообщения.

После этого ему начали приходить уведомления с логотипом МВД России. В этих сообщениях говорилось, что якобы нарушен закон о передаче данных иностранным военным.

Далее мошенники пригласили мальчика перейти в закрытый чат и стали требовать перевода денежных средств.

Поддавшись панике, подросток поздно ночью осуществил перевод денег между банковскими картами, зная пароли от мобильных приложений и телефонов родителей. После этого он отправил на счет злоумышленников 627 400 рублей, при этом банк удержал комиссию в размере 38 146 рублей.

Все операции были проведены под давлением аферистов.

Когда мать ребёнка осознала, что произошло, она попыталась незамедлительно связаться с банком для отмены движения средств, однако сотрудники учреждения ответили отказом.

В разговоре ей объяснили, что отмена операции невозможна, даже несмотря на то, что сумма была нетипичной для их семьи. В этот же день родители обратились в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Кроме того, мать подростка направила обращения в Центральный банк, в администрацию президента страны и в Следственный комитет.

Она также подготовила исковое заявление к банку, который подала в суд Московского района города.

Ранее уже сообщалось об инциденте, когда другая школьница, пытаясь обойти ограничения доступа к онлайн-играм, лишилась 82 тысяч рублей. Этот случай вновь привлёк внимание к мошенничеству в интернете, особенно среди несовершеннолетних.