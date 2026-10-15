Лимон попадает в желудок, а вирус — в легкие: петербуржцам рассказали, почему чеснок бессилен при гриппе

Грипп — это не просто сильный насморк, а тяжелая инфекция.

Наступил сезон простуд. Многие сразу вспоминают бабушкины рецепты. В ход идут килограммы лимонов, связки чеснока и банки с квашеной капустой. Кажется: поешь ядреного лука — и никакой вирус не страшен.

Увы, это так не работает.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, почему народная медицина бессильна перед гриппом и что действительно поможет не заболеть.

Почему вирус не боится чеснока?

Чеснок, лимон и квашеная капуста — отличные продукты. В капусте много витамина С, в чесноке есть полезные фитонциды, а лимон бодрит. Но они действуют только на желудок и общий тонус.

Вирус гриппа проникает иначе:

Он летает в воздухе.

Оседает на слизистых оболочках носа и горла.

Проникает прямо в клетки дыхательных путей.

Никакой чеснок не создаст защитную пленку в ваших легких. Съеденный лимон не может «убить» вирус, который вы вдохнули в автобусе или магазине. Полагаться только на еду в разгар эпидемии — опасная ошибка.

Единственная реальная броня

Грипп — это не просто сильный насморк. Это тяжелая инфекция. Она бьет по сосудам, сердцу и легким. Особенно опасен грипп для людей старшего возраста: он часто приводит к пневмонии и обостряет хронические болезни.

Единственный доказанный способ защиты — вакцинация.

Как это работает на пальцах:

Прививка знакомит организм с ослабленной копией вируса. Иммунитет заранее вырабатывает защитные антитела. При встрече с реальным вирусом защита срабатывает мгновенно.

Прививка не дает стопроцентной гарантии, что вы не чихнете за всю зиму. Но она гарантирует главное: вы перенесете болезнь легко и останетесь живы.

Как реально помочь своему иммунитету?

Не существует одной волшебной таблетки или волшебного овоща. Иммунитет — это сложная система. Ей нужны простые, но регулярные действия:

Спите не меньше 7–8 часов. Хронический недосып буквально отключает иммунную защиту.

Хронический недосып буквально отключает иммунную защиту. Проветривайте комнату. Вирусы любят сухой и застоявшийся воздух. Открывайте форточки хотя бы на 10 минут несколько раз в день.

Вирусы любят сухой и застоявшийся воздух. Открывайте форточки хотя бы на 10 минут несколько раз в день. Гуляйте на свежем воздухе. Одевайтесь по погоде. Быстрая ходьба разгоняет кровь лучше любых БАДов.

Одевайтесь по погоде. Быстрая ходьба разгоняет кровь лучше любых БАДов. Мойте руки. Банальное мыло смывает с кожи до 90% микробов, которые вы принесли с улицы.

Осторожнее с аптекой: не занимайтесь самолечением

В сезон эпидемий с полок аптек сметают все подряд: от дорогих витаминов до так называемых «иммуномодуляторов».

Здесь кроется ловушка. Большинство разрекламированных «стимуляторов иммунитета» не имеют доказанной эффективности. А бесконтрольный прием ударных доз витаминов (особенно жирорастворимых, вроде А и D) может перегрузить печень и почки.

Если чувствуете упадок сил — не назначайте себе лечение по совету соседки. Дойдите до терапевта. Врач подскажет, нужны ли вам анализы и какие препараты помогут именно вашему организму.

Главный вывод прост: ешьте квашеную капусту и чеснок для удовольствия и аппетита. Но защиту здоровья доверяйте науке: сделайте прививку, чаще мойте руки и высыпайтесь.

Это убережет вас гораздо надежнее любых народных рецептов.

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