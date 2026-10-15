Лимон попадает в желудок, а вирус — в легкие: петербуржцам рассказали, почему чеснок бессилен при гриппе

Наступил сезон простуд. Многие сразу вспоминают бабушкины рецепты. В ход идут килограммы лимонов, связки чеснока и банки с квашеной капустой. Кажется: поешь ядреного лука — и никакой вирус не страшен.
Увы, это так не работает.
В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, почему народная медицина бессильна перед гриппом и что действительно поможет не заболеть.
Почему вирус не боится чеснока?
Чеснок, лимон и квашеная капуста — отличные продукты. В капусте много витамина С, в чесноке есть полезные фитонциды, а лимон бодрит. Но они действуют только на желудок и общий тонус.
Вирус гриппа проникает иначе:
- Он летает в воздухе.
- Оседает на слизистых оболочках носа и горла.
- Проникает прямо в клетки дыхательных путей.
Никакой чеснок не создаст защитную пленку в ваших легких. Съеденный лимон не может «убить» вирус, который вы вдохнули в автобусе или магазине. Полагаться только на еду в разгар эпидемии — опасная ошибка.
Единственная реальная броня
Грипп — это не просто сильный насморк. Это тяжелая инфекция. Она бьет по сосудам, сердцу и легким. Особенно опасен грипп для людей старшего возраста: он часто приводит к пневмонии и обостряет хронические болезни.
Единственный доказанный способ защиты — вакцинация.
Как это работает на пальцах:
- Прививка знакомит организм с ослабленной копией вируса.
- Иммунитет заранее вырабатывает защитные антитела.
- При встрече с реальным вирусом защита срабатывает мгновенно.
Прививка не дает стопроцентной гарантии, что вы не чихнете за всю зиму. Но она гарантирует главное: вы перенесете болезнь легко и останетесь живы.
Как реально помочь своему иммунитету?
Не существует одной волшебной таблетки или волшебного овоща. Иммунитет — это сложная система. Ей нужны простые, но регулярные действия:
- Спите не меньше 7–8 часов. Хронический недосып буквально отключает иммунную защиту.
- Проветривайте комнату. Вирусы любят сухой и застоявшийся воздух. Открывайте форточки хотя бы на 10 минут несколько раз в день.
- Гуляйте на свежем воздухе. Одевайтесь по погоде. Быстрая ходьба разгоняет кровь лучше любых БАДов.
- Мойте руки. Банальное мыло смывает с кожи до 90% микробов, которые вы принесли с улицы.
Осторожнее с аптекой: не занимайтесь самолечением
В сезон эпидемий с полок аптек сметают все подряд: от дорогих витаминов до так называемых «иммуномодуляторов».
Здесь кроется ловушка. Большинство разрекламированных «стимуляторов иммунитета» не имеют доказанной эффективности. А бесконтрольный прием ударных доз витаминов (особенно жирорастворимых, вроде А и D) может перегрузить печень и почки.
Если чувствуете упадок сил — не назначайте себе лечение по совету соседки. Дойдите до терапевта. Врач подскажет, нужны ли вам анализы и какие препараты помогут именно вашему организму.
Главный вывод прост: ешьте квашеную капусту и чеснок для удовольствия и аппетита. Но защиту здоровья доверяйте науке: сделайте прививку, чаще мойте руки и высыпайтесь.
Это убережет вас гораздо надежнее любых народных рецептов.
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