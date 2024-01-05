Лишних килограммов не наберете: вот как нужно питаться на новогодних каникулах

Во время новогодних каникул многие позволяют себе вдоволь насладиться различными сладостями и деликатесами. Но если совсем не следить за рационом, есть риск набрать вес. Чтобы этого избежать, важно соблюдать пару простых правил.

Прежде всего постарайтесь увеличить физическую нагрузку. Сходите на каток, покатайтесь на лыжах или просто выйдите на длительную прогулку. Так вы будете тратить калории, которые потребили.

Добавьте в рацион побольше овощей, фруктов, рыбы, а также «молочки». Эти продукты хорошо насыщают и при этом являются низкокалорийными. Вы не будете ощущать голода и не начнете переедать.

Отказываться от праздничных блюд не стоит. Но важно знать меру и не налегать на жирную пищу. Соблюдая эти рекомендации, вы не только не наберете вес, но и сможете сбросить пару килограммов, отметил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

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