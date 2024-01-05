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Лишних килограммов не наберете: вот как нужно питаться на новогодних каникулах

Лишних килограммов не наберете: вот как нужно питаться на новогодних каникулах
Каким должен быть рацион во время зимних каникул

Некоторые смогут еще и похудеть.

Во время новогодних каникул многие позволяют себе вдоволь насладиться различными сладостями и деликатесами. Но если совсем не следить за рационом, есть риск набрать вес. Чтобы этого избежать, важно соблюдать пару простых правил.

Прежде всего постарайтесь увеличить физическую нагрузку. Сходите на каток, покатайтесь на лыжах или просто выйдите на длительную прогулку. Так вы будете тратить калории, которые потребили.

Добавьте в рацион побольше овощей, фруктов, рыбы, а также «молочки». Эти продукты хорошо насыщают и при этом являются низкокалорийными. Вы не будете ощущать голода и не начнете переедать.

Отказываться от праздничных блюд не стоит. Но важно знать меру и не налегать на жирную пищу. Соблюдая эти рекомендации, вы не только не наберете вес, но и сможете сбросить пару килограммов, отметил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Продукты питания Советы эксперта Здоровье
5 января 2024 08:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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