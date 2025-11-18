Городовой / Город / Листья ещё не облетели, а в Петербурге уже появились первые 3 тысячи снежных кубов
Опубликовано: 18 ноября 2025 05:30
В Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных служб убрали и вывезли с улиц три тысячи кубометров снега.

В течение двух суток в Санкт-Петербурге выпало 3,7 сантиметра снега. За минувшие выходные вывезли первые 3 тысячи кубометров снега этой осенью. Об этом сообщили в Смольном.

С середины ноября в городе прекратились устойчивые плюсовые температуры. Все организации, отвечающие за содержание дорог, перешли на усиленный режим работы, чтобы подготовиться к возможным изменениями погоды.

Уже были проведены мероприятия по обработке улиц противогололедными средствами.

Ранее сообщалось о погодных условиях в начале новой недели. Ожидаются осадки в виде снега.

Автор:
Юлия Аликова
