Листья ещё не облетели, а в Петербурге уже появились первые 3 тысячи снежных кубов

В течение двух суток в Санкт-Петербурге выпало 3,7 сантиметра снега. За минувшие выходные вывезли первые 3 тысячи кубометров снега этой осенью. Об этом сообщили в Смольном.
С середины ноября в городе прекратились устойчивые плюсовые температуры. Все организации, отвечающие за содержание дорог, перешли на усиленный режим работы, чтобы подготовиться к возможным изменениями погоды.
Уже были проведены мероприятия по обработке улиц противогололедными средствами.
Ранее сообщалось о погодных условиях в начале новой недели. Ожидаются осадки в виде снега.