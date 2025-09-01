Городовой / Общество / Лошадь в разобранном виде, пенное и не только: что удивило японца в подарках из России
Лошадь в разобранном виде, пенное и не только: что удивило японца в подарках из России

Опубликовано: 1 сентября 2025 13:03
японец подарки получил
Фото: Городовой.ру

Такое продают только в необъятной.

Сын блогера с Дзена, вернувшись из России в Фукуоку, привёз целый набор гостинцев. Обычные для него казанские лакомства — чак-чак и копчёный солёный сыр-косичка — были ожидаемы, но в этот раз в чемодане оказались и редкие мясные деликатесы: конская колбаса, карпаччо из индейки и главное — копчёный загривок лошади.

Последний показался хозяйке слишком жирным, а вот японцу Таро пришёлся по вкусу.

Не остались без внимания и напитки: живое нефильтрованное пиво парень привёз специально для Таро, а для себя блогер получила гречку, травяные чаи, сухофрукты и татарский мёд, который японец назвал «каким-то концентратом» за его насыщенный вкус и аромат.

Среди подарков — браслеты из бронзита и обсидиана, которые, по поверью, подходят путешественникам, а также российская косметика. Крем после бритья оказался неожиданным хитом для требовательного Таро, который обычно жалуется на сильные запахи «неяпонских» средств.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
