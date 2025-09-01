Лошадь в разобранном виде, пенное и не только: что удивило японца в подарках из России

Сын блогера с Дзена, вернувшись из России в Фукуоку, привёз целый набор гостинцев. Обычные для него казанские лакомства — чак-чак и копчёный солёный сыр-косичка — были ожидаемы, но в этот раз в чемодане оказались и редкие мясные деликатесы: конская колбаса, карпаччо из индейки и главное — копчёный загривок лошади.
Последний показался хозяйке слишком жирным, а вот японцу Таро пришёлся по вкусу.
Не остались без внимания и напитки: живое нефильтрованное пиво парень привёз специально для Таро, а для себя блогер получила гречку, травяные чаи, сухофрукты и татарский мёд, который японец назвал «каким-то концентратом» за его насыщенный вкус и аромат.
Среди подарков — браслеты из бронзита и обсидиана, которые, по поверью, подходят путешественникам, а также российская косметика. Крем после бритья оказался неожиданным хитом для требовательного Таро, который обычно жалуется на сильные запахи «неяпонских» средств.