Петербургское метро дало сбой: что стало причиной неразберихи в подземке

Петербургский метрополитен накануне столкнулся с проблемой, из-за которой многие пассажиры не могли оплатить проезд на турникетах. Сбой коснулся всех станций метро и вызвал неудобства.
Что случилось?
Причина сбоя — ошибка в системе обмена данных, которая отвечает за оплату проезда. Из-за этого турникеты перестали принимать электронные способы оплаты, пишет КП.
Специалисты Петербургского метрополитена перезагрузили программное обеспечение, и работа турникетов была восстановлена. Сейчас система функционирует в обычном режиме.
Петербургский метрополитен принес извинения всем, кто столкнулся с неприятностями из-за сбоя и пообещал разработать схему действий на случай подобных проблем в будущем.