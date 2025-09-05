Городовой / Город / Петербургское метро дало сбой: что стало причиной неразберихи в подземке
Петербургское метро дало сбой: что стало причиной неразберихи в подземке

Опубликовано: 5 сентября 2025 16:30
Метро, терминал
globallookpress/ Edgar Breshchanov

Пассажирам посоветовали вспомнить про старые добрые способы оплаты и пользоваться ими, особенно в час пик.

Петербургский метрополитен накануне столкнулся с проблемой, из-за которой многие пассажиры не могли оплатить проезд на турникетах. Сбой коснулся всех станций метро и вызвал неудобства.

Что случилось?

Причина сбоя — ошибка в системе обмена данных, которая отвечает за оплату проезда. Из-за этого турникеты перестали принимать электронные способы оплаты, пишет КП.

Специалисты Петербургского метрополитена перезагрузили программное обеспечение, и работа турникетов была восстановлена. Сейчас система функционирует в обычном режиме.

Петербургский метрополитен принес извинения всем, кто столкнулся с неприятностями из-за сбоя и пообещал разработать схему действий на случай подобных проблем в будущем.

Автор:
Юлия Аликова
Город
