То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета

Цена мечты и реальность впечатлений с высоты птичьего полета.

В самом сердце Санкт-Петербурга, пронзая низкое городское небо, возвышается Лахта-центр — здание, поражающее своими масштабами. Высотой в 462 метра и 87 этажей, оно носит титул самого северного в мире и высочайшего в России и Европе.

Пять лет это архитектурное чудо украшает горизонт, но лишь недавно, в феврале 2025 года, свои двери для посетителей распахнула долгожданная смотровая площадка, расположенная на 83-м и 86-м этажах.

Появление этого объекта вызвало бурный ажиотаж, ведь многие годы его строительства сопровождались обещаниями открыть уникальные виды и впечатления.

Обещания и реальность: строительство рекордов

Лахта-центр — это не просто высотное здание, это проект, отмеченный многочисленными международными наградами в области строительства и экологии.

Его возведение сопровождалось рекордными достижениями, такими как самая длительная непрерывная заливка бетона основания башни — 49 часов.

Уникальные технологии, включая использование космических спутников для «центровки» башни с минимальным отклонением от вертикали всего в 5 мм, демонстрируют инженерную мощь проекта.

Помимо самой башни, вокруг нее создана обширная территория с футуристической набережной, украшенной одними из высочайших в мире флагштоками.

Ажиотаж и билеты: охота за мечтой

Открытие продаж билетов на смотровую площадку вызвало настоящий ажиотаж. Несмотря на «заоблачную» цену в 1500 рублей (сейчас уже 1700 рублей) за посещение 83-го этажа, билеты раскупались мгновенно.

Сеансы проходили каждые полчаса, а в выходные — каждые 15 минут, но желающих было так много, что билеты «сметались в секунды». По словам очевидцев, в интернете цена спекулянтов доходила до 10 000 рублей.

Поиск билета превратился в настоящую «охоту», требующую постоянного мониторинга сайта.

Первое впечатление: туман над городом

Несмотря на долгожданную возможность, первое впечатление могло быть смазано.

«И чего смотреть?», — вопрошает очевидец, столкнувшись с «молоком» — плотным туманом, окутавшим башню.

В такие моменты даже возможность увидеть основные городские доминанты на огромной световой панели, установленной на 83-м этаже, не могла полностью компенсировать отсутствие ясных видов. На 86-м этаже видимость была еще хуже.

Виды, которых не увидели

Мечта увидеть город с высоты птичьего полета столкнулась с суровой реальностью. Примерно половину обзора занимал залив, представший в виде «белого поля». Остальное — новостройки, намыв Васильевского острова, садоводства и парки.

Самые интересные объекты — Яхтенный мост, стадион и ЗСД — казались «настолько мелкими», что, по мнению очевидца, «виды с городских смотровых — Исаакия, Думы и т. д. в разы интереснее».

Даже фигуру Ангела, установленную в самой «макушке» башни, увидеть было невозможно — она скрывалась за потолком, и лишь изображение на экране давало представление о ее наличии.

«Фишка» на высоте: почтовое отделение

Однако, у смотровой площадки нашлась своя «фишка» — «самое высокое в мире почтовое отделение». Отсюда можно было совершенно бесплатно отправить «авторскую» открытку в любую точку страны и мира.

Это стало своего рода утешением, возможностью запечатлеть момент и отправить послание «выше, чем только небо».

Экскурсия и логистика: минусы мероприятия

Сама экскурсия, по отзывам, оказалась «никакой».

«Ну цифры и факты, а особо и рассказывать нечего», — констатирует очевидец.

Большим минусом мероприятия стала неприятная логистика: от остановки трамвая до башни предстояло пройти более 2 километров пешком, причем мест для отдыха не было.

Ожидаемый видовой ресторан, вероятно, также не будет бюджетным, судя по ценам в соседнем кафе.

Разочарование и вывод: стоит ли игра свеч?

«А увиденное откровенно разочаровало — не стоит оно 1700 р. за билет», — таково резюме очевидца.

Предполагается, что по мере появления новых репортажей и спада первоначального ажиотажа, ценность посещения снизится. Администрация, по всей видимости, стремится «отбить билетами расходы на строительство всей башни», зарабатывая значительные суммы ежедневно.

Возможно, этот отзыв поможет сэкономить другим путешественникам время и деньги.

«Буду ли советовать другим этот новый городской аттракцион? Вряд ли… Объект оказался не первого и не второго ряда интересности», — заключает турист.

В конечном итоге, сбывшаяся «мечта» увидеть город с такой высоты оказалась не столь впечатляющей, как ожидалось.

Официальный сайт Лахта-центра предупреждает, что билеты продаются исключительно электронным способом, и все «кассы» и «посредники» являются мошенниками.

Необходимо проявлять бдительность, избегая сомнительных сайтов с грамматическими ошибками, предлагающих заполнить формы и ждать приглашения.