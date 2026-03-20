Лучше Мальдив и Красного моря: место с лазурной водой и первозданной природой - находится в России, точные координаты

Уникальное место России с чистым морем и прекрасным видом

Российских туристов всегда привлекает отдых на море с лазурной водой, живописными видами и отсутствием большого количества людей. Для этого не придется лететь на Мальдивы или на курорты Красного моря, ведь на территории нашей страны есть подходящее место. Речь идет о мысе Тарханкут.

Где расположен

Мыс Тарханкун расположен в самой западной части Крымского полуострова. Этот регион считается в Крыму одним из менее заселенных, поэтому тут нет ничего кроме природы, моря и прекрасных видов. В 6 км от мыса расположено село Оленевка.

Точные координаты мыса: 45°20′55″ с. ш. 32°29′39″ в. д.

Чем уникально место

«Мыс Тарханкут — Мекка для любителей погружаться с аквалангом. Их привлекают пещеры под водой, гроты и части кораблей, которых здесь немало. Это место всегда пользовалось плохой славой у мореплавателей. Тут потерпел крушение корабль «Александр», императорская яхта «Ливадия», пароход «Генерал Коцебу», грузопассажирское судно «Цесаревич Алексей» и сухогруз «Ибрагим-Яким»», - сообщает портал «Тонкости туризма».

На территории Тарханкута расположен грот «Чаша любви», который имеет форму сердца. Считается, что совместное купание в нем с любимым человеком делает союз крепким.

В этом месте сохранились следы проживания скифов, киммерийцев и греков. Здесь можно найти руины поселения, которые были построены приблизительно в 4-2 веках до н.э.

Где купаться

На территории мыса нет оборудованных пляжей, однако это легко компенсировать чистейшей водой, которая имеет лазурный оттенок. Здесь нет стоков, промышленных производств, кораблей, рек, поэтому вода остается чистой в любое время года.

Где сделать красивые фотографии

Здесь с этим точно не возникнет проблем, так как снимки получатся потрясающими в любом случае. Можно фотографироваться на диких пляжах, на фоне отвесных скал. На мысе установлена скульптура «Мыслитель», которая также пользуется популярностью среди отдыхающих.

