Лунный календарь садовода-огородника с 17 по 21 апреля 2026 года: что можно и нельзя делать на дачном участке

Почти каждый дачник знает, что сокодвижение в растениях зависит от фаз Луны, а потому при планировании садово-огородных работ лучше сверяться с лунным календарем. Ведь если высадить рассаду в грунт в Новолуние, то она будет долго приживаться и адаптироваться к новым условием, а может и вовсе зачахнуть. Так как в этот момент растения становятся особенно уязвимыми, и сокодвижение в них останавливается.

А если высадить огородные культуры на растущую Луну, то они примутся в активный рост и порадуют богатым урожаем. Ведь в это время все соки направляются к листьям и плодам. В какой фазе будет Луна с 17 по 21 апреля и какими делами лучше заняться на участке, рассказал автор Дзен-канала "С грядки – к столу" (18+).

17 апреля – Новолуние

В этот день все дела в саду важно отложить. Это самое неудачное время для любых работ с растениями. Ни в коем случае нельзя ничего сеять, пересаживать, обрезать и пикировать. Ведь пользы это не принесет.

17 апреля лучше посвятить время себе, отдохнуть или провести генеральную уборку на участке: проверить семена или клубни, почистить инструменты. Это идеальный день для восстановления сил: все растения будут рады небольшой паузе.

18 апреля – Луна растет в Тельце

Во второй половине дня можно возвращаться к работе: сеять семена, пересаживать растения. Ведь Телец – очень плодородный знак.

В этот день стоит посеять огурцы, раннеспелые томаты, перцы, баклажаны, сельдерей, лук порей, капусту, кукурузу, салат, спаржу, укроп, базилик, тыкву, кабачки, редис, свеклу. Можно заняться посадкой многолетников или клубнелуковичных.

Кроме того, 18 апреля – отличное время, чтобы заняться пикировкой рассады или проращиванием клубней картофеля. Можно порадовать растения поливом и подкормками.

С 19 апреля по 21 апреля – Луна растет в Близнецах

Близнецы считаются малопродуктивным знаком. Но это не значит, что нельзя ничего делать, как в Новолуние или в Полнолуние. В эти дни можно сеять семена огурцов, гороха, фасоли, тыквы, дыни, редиса. Кроме того, разрешается высаживать землянику, виноград, укоренять черенки цветов, обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники.

Можно снять укрытие у роз и винограда, если выдался солнечный день. Иначе растения могут подопреть.

Также разрешается готовить грядки для посадки огородных культур, мыть теплицы, рыхлить почву, мульчировать приствольные круги и формировать крону яблонь.

