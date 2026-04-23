Лунный календарь садовода-огородника с 23 по 26 апреля: что можно и нельзя делать на участке

Многие дачники знают, что от фазы Луны зависит сокодвижение в растениях, а знаки Зодиака влияют на рост и здоровье огородных культур. Поэтому, планируя работы на участке, важно ориентироваться на лунный календарь. Что можно и нельзя делать на даче с 23 по 26 апреля, рассказал автор Дзен-канала "С грядки – к столу" (18+).

23 апреля – Луна растет в Раке

Рак – самый плодородный знак Зодиака и главный помощник дачника. Поэтому 23 апреля – самое благоприятное время для посадок.

В этот день в южных регионах можно смело высаживать томаты, перцы, огурцы, кабачки, баклажаны и другие огородные культуры в теплицу или в открытый грунт. Тем, кто живет в более прохладных районах, можно заняться посевом семян огурцов, тыквы, капусты, редиса, моркови, свеклы и зелени.

Если появились всходы чеснока, то нужно внести первое удобрение: сульфат аммония или аммиачную селитру. В результате начнет активно расти зеленое перо.

23 апреля – самое время высадить однолетники, многолетники и декоративные кустарники, а также достать луковицы гладиолусов и подготовить их к посадке.

Можно подкармливать клубнику, ягодные кустарники, плодовые деревья, томаты, перцы, огурцы, заняться пикировкой рассады и укоренением черенков.

При этом 23 апреля не стоит пользоваться химикатами, пересаживать или делить луковичные и клубневичные растения.

24-26 апреля – Луна растет во Льве

Лев – неплодородный знак Зодиака. Поэтому 24, 25 и 26 апреля от посадок следует отказаться. Иначе на дружные всходы и щедрый урожай рассчитывать не придется.

В этот день можно и нужно заняться прополкой и рыхлением грунта, подготовкой грядок и обработкой теплиц. Кроме того, 24-26 апреля – подходящее время для внесения доломитовой муки из расчета 1 стакан на 1 квадратный метр, снятия укрытий у роз, винограда.

В саду можно удалить старые листья клубники, убрать засохшие ветви малины, удалить старые ветки плодовых деревьев, обработать сад от грибковых заболеваний или подготовить инструмент к дачному сезону.

Вместе с тем с 24 по 26 апреля ни в коем случае нельзя сеять, сажать и пересаживать огородные культуры, поливать их и подкармливать. Не следует проращивать семена и прищипывать растения.

Ранее мы сообщали, когда и как сеять морковь по лунному календарю.