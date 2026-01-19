Городовой / Город / Любимая «докторская» опасна: в Петербурге раскрыли неожиданную правду о половине колбасы на прилавках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Камила Валиева рвётся в бой: что подтолкнуло фигуристку к сенсационному возвращению Город
«Чего вы добились в жизни?»: в Петербурге ученик 5 класса поставил учителя на колени, цинизм дошел до предела Город
«Здравсити Аптека» в Северной столице ускоряет покупку лекарств Полезное
Развенчан древний миф: почему гадания чужды истинной христианской вере Город
Еду опять ношу в металлическом контейнере: пластиковые себя дискредитировали Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Любимая «докторская» опасна: в Петербурге раскрыли неожиданную правду о половине колбасы на прилавках

Опубликовано: 19 января 2026 10:53
 Проверено редакцией
Любимая «докторская» опасна: в Петербурге раскрыли неожиданную правду о половине колбасы на прилавках
Любимая «докторская» опасна: в Петербурге раскрыли неожиданную правду о половине колбасы на прилавках
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В Санкт-Петербурге выявлено, что половина упаковок колбасы с маркировкой «Докторская» не соответствует требованиям государственного стандарта.

Этот вывод сделали специалисты объединения потребителей «Общественный контроль» после анализа продукции, приобретённой в крупных продуктовых магазинах города.

Всего исследованию подверглись восемь различных аналогов, из которых четыре не прошли проверку.

Экспертиза показала, что в части образцов оказались обнаружены субпродукты и посторонние элементы, включая составляющие внутренних органов.

На таком фоне состав изделия менялся не только с точки зрения качества, но и по содержанию белка. Кроме того, в этих упаковках были найдены и следы микроорганизмов.

В «Общественном контроле» пояснили:

«С целью введения потребителей в заблуждение и увеличения продаж продукции не самого высокого качества изготовители сегодня применяют разные уловки.
Одни фальсифицируют колбасы посторонним сырьем, маскируя подделку под ГОСТ, другие выпускают продукцию по техническим условиям, но незаконно применяют в названии традиционные наименования».

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в городе заметно выросли цены на свежие огурцы и помидоры.

Эта тенденция была отмечена на большинстве торговых площадок. Рост стоимости коснулся и других популярных овощей.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью