Любимая «докторская» опасна: в Петербурге раскрыли неожиданную правду о половине колбасы на прилавках

В Санкт-Петербурге выявлено, что половина упаковок колбасы с маркировкой «Докторская» не соответствует требованиям государственного стандарта.
Этот вывод сделали специалисты объединения потребителей «Общественный контроль» после анализа продукции, приобретённой в крупных продуктовых магазинах города.
Всего исследованию подверглись восемь различных аналогов, из которых четыре не прошли проверку.
Экспертиза показала, что в части образцов оказались обнаружены субпродукты и посторонние элементы, включая составляющие внутренних органов.
На таком фоне состав изделия менялся не только с точки зрения качества, но и по содержанию белка. Кроме того, в этих упаковках были найдены и следы микроорганизмов.
В «Общественном контроле» пояснили:
«С целью введения потребителей в заблуждение и увеличения продаж продукции не самого высокого качества изготовители сегодня применяют разные уловки.
Одни фальсифицируют колбасы посторонним сырьем, маскируя подделку под ГОСТ, другие выпускают продукцию по техническим условиям, но незаконно применяют в названии традиционные наименования».
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в городе заметно выросли цены на свежие огурцы и помидоры.
Эта тенденция была отмечена на большинстве торговых площадок. Рост стоимости коснулся и других популярных овощей.
