«Любовь» за 40 тысяч: мужчина согласился на фиктивный брак с мигранткой

Опубликовано: 13 декабря 2025 18:57
Иностранная гражданка оформила вид на жительство в России, вступив в фиктивный брак.

В Санкт-Петербурге гражданин согласился на фиктивный брак с женщиной из соседнего государства, чтобы та смогла официально остаться на территории России. За участие в этой схеме ему выплатили 40 тысяч рублей. Об этом сообщили представители главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как уточнили в ведомстве, мужчина решил пойти на такой шаг осенью 2021 года, не планируя создавать настоящую семью. За подготовку всех документов и организацию бракосочетания отвечал другой человек, личность которого не установлена. После оформления брака иностранке выдали разрешение на временное проживание, а затем она получила и вид на жительство.

В январе 2024 года обе стороны прекратили свои брачные отношения. Позже, 11 декабря 2025 года, мужчину задержали правоохранительные органы. Сейчас в отношении него ведётся расследование по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанной с незаконной миграцией.

После задержания мужчине избрали меру пресечения — обязательство о явке и надлежащем поведении. В настоящее время он находится на свободе.

Юлия Аликова
