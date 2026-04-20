Маленькая наклейка, большие проблемы: в Петербурге заметили поддельные QR-коды на парковках

В Петербурге на парковках начали появляться фальшивые QR-коды для оплаты. Схема простая: мошенники наклеивают свой код на поверхность настоящего. Человек сканирует его и попадает не туда, куда нужно.
Как это работает
Выглядит такая подмена почти незаметно. На наклейке часто сохраняются одинаковые логотип и оформление, поэтому при первом взгляде подвох не бросается в глаза.
Далее код может вести на фишинговый сайт, где человек выманивает личные данные и данные карты.
Что важно знать водителям
В пресс-службе Центра управления парковками напомнили, что в Петербурге оплата парковки через QR-коды вообще не предусмотрена. Официальные кодовые данные, если они используются, предоставляют на сайте организации.
Проще говоря: если вы оплатите парковку через QR-код прямо на месте, стоит насторожиться. Лучше перепроверить адрес сайта и не вводить данные карты на сомнительных страницах.
Почему это опасно
Поддельный QR-код — это не просто мелкая уловка. Через него можно потерять деньги, а иногда и получить доступ к банковским данным.
Похожая схема уже всплывала не только на парковках, но в других заведениях Петербурга.
Что делать на месте
Не сканируйте подозрительные наклейки, если они выглядят криво или наклеены на поверхность другого кода.
Не вводить данные карты на сайт, в адресе которого есть странные символы или необычная зона домена.
Проверить, соответствует ли адрес сайта указанному ресурсу.
При подозрении на подменю сообщить о нахождении в полиции или администрации парковки.