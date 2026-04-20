Маленькая наклейка, большие проблемы: в Петербурге заметили поддельные QR-коды на парковках
Маленькая наклейка, большие проблемы: в Петербурге заметили поддельные QR-коды на парковках

Опубликовано: 20 апреля 2026 21:39
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Мошенники стали использовать парковки города для своих афер. 

В Петербурге на парковках начали появляться фальшивые QR-коды для оплаты. Схема простая: мошенники наклеивают свой код на поверхность настоящего. Человек сканирует его и попадает не туда, куда нужно.

Как это работает

Выглядит такая подмена почти незаметно. На наклейке часто сохраняются одинаковые логотип и оформление, поэтому при первом взгляде подвох не бросается в глаза.

Далее код может вести на фишинговый сайт, где человек выманивает личные данные и данные карты.

Что важно знать водителям

В пресс-службе Центра управления парковками напомнили, что в Петербурге оплата парковки через QR-коды вообще не предусмотрена. Официальные кодовые данные, если они используются, предоставляют на сайте организации.

Проще говоря: если вы оплатите парковку через QR-код прямо на месте, стоит насторожиться. Лучше перепроверить адрес сайта и не вводить данные карты на сомнительных страницах.

Почему это опасно

Поддельный QR-код — это не просто мелкая уловка. Через него можно потерять деньги, а иногда и получить доступ к банковским данным.

Похожая схема уже всплывала не только на парковках, но в других заведениях Петербурга.

Что делать на месте

  • Не сканируйте подозрительные наклейки, если они выглядят криво или наклеены на поверхность другого кода.

  • Не вводить данные карты на сайт, в адресе которого есть странные символы или необычная зона домена.

  • Проверить, соответствует ли адрес сайта указанному ресурсу.

  • При подозрении на подменю сообщить о нахождении в полиции или администрации парковки.

Автор:
Юлия Аликова
