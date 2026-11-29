Малина слаще апельсина и крупнее черешни: 5 сортов-чемпионов — ягоды как суфле, урожай до 10 кг с куста

Современные сорта малины дают ягоду как на подбор – крупные, сочные, ароматные.

Особенно отличились 5 сортов, которые заслуживают повышенного внимания дачников.

Карамелька

Ремонтантная малина с лесными нотками и десертным вкусом. Вес ягоды – до 8 г. Они сочные и с легкостью отделяются от плодоножки. Один взрослый куст порадует вас до 5 кг ягоды. Главное – своевременно его поливайте.

Патриция

Сорт дает крупные плоды весом 4-12 г. Мякоть сладкая и ароматная. С куста можно получить до 5 кг. Преимущество – почти полное отсутствие шипов. Однако этот сорт рекомендуется привязывать к шпалере.

Пшехиба

Популярный раннеспелый сорт от польских селекционеров. Ягоды отличаются интересной формой – они удлиненные и могут достигать массы до 14 г. Мякоть плотная и сочная, с десертными нотками. Высота кустов может доходить до 2 м, поэтому их придется привязывать к опоре.

Похвалинка

Ремонтантная малина с большими удлиненными ярко-красными ягодами. Вес отдельных экземпляров может составлять 10,5 г. На вкус ягоды кисло-сладкие.

Малиновая гряда

Ремонтантная малина с блестящими ягодами насыщенно-красного оттенка. Вес – до 8,2 г. Вкус – гармоничный, кисло-сладкий. Всего из нескольких саженцев можно сделать целый малинник.