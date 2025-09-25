Демонтаж вывесок, кондиционеров и трубопроводов: Апраксин двор приведут в порядок с помощью суда

Апраксин двор ждет масштабная реконструкция, благодаря которой он сохранит свой исторический облик, освободится от незаконных построек и станет современным культурным и торговым центром.

Апраксин двор в Санкт-Петербурге — это один из самых известных исторических торговых комплексов города, который сейчас переживает важный этап своего обновления и восстановления.

Этот масштабный проект уже несколько лет находится в центре внимания жителей и властей.

Ведь Апраксин двор имеет уникальное культурное и историческое значение, а состояние его зданий долгое время вызывало тревогу.

Что такое Апраксин двор?

Апраксин двор — это огромный комплекс из 57 корпусов, расположенный в самом центре Петербурга. Название двор получил по имени графа Федора Апраксина — первого владельца этих земель.

История комплекса начинается в XVIII веке, когда здесь начали строить торговые лавки и склады. До первой мировой войны Апраксин двор стал одним из крупнейших рынков Европы, пишет Петербург Центр.

Сегодня это объект культурного наследия регионального значения и популярное место для торговли.

В каком состоянии Апраксин двор сейчас?

К сожалению, многие корпуса Апраксина двора находятся в плачевном состоянии. Особенно выделяется корпус №1 — самый длинный из них, который полностью окружает территорию со стороны Садовой улицы.

Здание грязное, стены исписаны граффити, облупилась штукатурка, в некоторых местах разрушился цоколь, утрачена лепнина, а некоторые окна и двери заложены, пишет ДП.

Что делает город?

КГИОП подал иск в суд, чтобы обязать собственников и арендаторов в течение двух лет убрать все нелегальные конструкции и восстановить фасады.

Сейчас речь идет о демонтаже вывесок, наружных блоков кондиционеров, трубопроводов, вентиляционных систем и других элементов, которые не согласованы с требованиями охраны памятников.

Кроме того, идут научные и проектные работы по сохранению и реставрации других корпусов — №7, 22, 30, 37, 38 и др.

Для корпусов 37 и 38 планируют восстановить световой фонарь, чтобы организовать внутри пешеходный пассаж, пишет mr-7.ru.

Что ждет Апраксин двор в ближайшем будущем?

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает Апраксин двор как приоритетный проект по сохранению исторического наследия и поддержке культуры.

В планах — не только восстановить его как архитектурный объект, но и вовлечь в культурную и деловую жизнь города.

Власти уверены, что после реставрации Апраксин двор сможет значительно повысить свою ценность. По оценкам экспертов, стоимость этого комплекса может превысить миллиард рублей.