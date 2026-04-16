Массовая миграция: как петербуржцы спасут лягушек от машин

В Санкт-Петербурге Комитет по природопользованию запускает акцию с помощью лягушек, которые весной мигрируют из леса на берега Сестрорецкого разлива для размножения.
Волонтеры будут обеспечивать их безопасный переход и подсчитывать количество амфибий, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.
С потеплением в Северной столице лягушки устремляются к водному заказнику «Сестрорецкое болото», чтобы продолжить род.
Городская акция «Дорога амфибиям!» позволит петербуржцам помочь животным пересечь дорогу без риска и зафиксировать количество спасенных.
Желающим помочь нужно записаться через анкету в телеграм-канале ведомства.
Власти заключают: самостоятельно вмешиваться в миграцию нельзя — это может нанести ущерб амфибиям, если вы не являетесь участником акции.