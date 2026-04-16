Массовая миграция: как петербуржцы спасут лягушек от машин

Опубликовано: 16 апреля 2026 17:00
Массовая миграция: как петербуржцы спасут лягушек от машин
Массовая миграция: как петербуржцы спасут лягушек от машин
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
С приходом весны в Северную столицу лягушки отправляются из леса к берегам Сестрорецкого разлива.

В Санкт-Петербурге Комитет по природопользованию запускает акцию с помощью лягушек, которые весной мигрируют из леса на берега Сестрорецкого разлива для размножения.

Волонтеры будут обеспечивать их безопасный переход и подсчитывать количество амфибий, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

С потеплением в Северной столице лягушки устремляются к водному заказнику «Сестрорецкое болото», чтобы продолжить род.

Городская акция «Дорога амфибиям!» позволит петербуржцам помочь животным пересечь дорогу без риска и зафиксировать количество спасенных.

Желающим помочь нужно записаться через анкету в телеграм-канале ведомства.

Власти заключают: самостоятельно вмешиваться в миграцию нельзя — это может нанести ущерб амфибиям, если вы не являетесь участником акции.

Автор:
Юлия Аликова
