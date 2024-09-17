Массовый забег в Питере едва не сорвался из-за «городской сумасшедшей»: забросала людей яйцами (видео)

В Санкт-Петербурге на стартовом этапе легкоатлетического забега «Пушкин — Петербург» разразился неожиданный скандал. Женщина, не стесняясь окружающих, появилась среди строительных лесов и, к всеобщему удивлению, начала забрасывать участников мероприятия яйцами.

По словам очевидцев, некоторые «снаряды» достигли своей цели, нанося немалое замешательство участникам. Читательница «Фонтанки» подтвердила, что несколько человек все же попали под этот «дождь».

Женщина в красном, точно снайпер, действовала быстро и решительно, после чего моментально скрылась с места событий. Спортсмены, очевидно, ожидали спортивного накала, но точно не такого.

Кто-то из них, наверняка, задумывался, не связано ли это с перекрытой дорогой, ведь легкоатлетические мероприятия часто вызывают недовольство водителей. Однако, возможно, причина этого необдуманного поступка кроется гораздо глубже. Может быть, это была личная обида или какой-то внутренний протест?