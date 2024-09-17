Городовой / Город / Массовый забег в Питере едва не сорвался из-за «городской сумасшедшей»: забросала людей яйцами (видео)
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Массовый забег в Питере едва не сорвался из-за «городской сумасшедшей»: забросала людей яйцами (видео)

17 сентября 2024 09:20
Массовый забег в Питере едва не сорвался из-за «городской сумасшедшей»: забросала людей яйцами (видео)
Массовый забег в Питере едва не сорвался из-за «городской сумасшедшей»: забросала людей яйцами (видео)
Irina Motina/Global Look Press/Global Look Press

Мотивы местной жительницы так и остались неизвестны.

В Санкт-Петербурге на стартовом этапе легкоатлетического забега «Пушкин — Петербург» разразился неожиданный скандал. Женщина, не стесняясь окружающих, появилась среди строительных лесов и, к всеобщему удивлению, начала забрасывать участников мероприятия яйцами.

По словам очевидцев, некоторые «снаряды» достигли своей цели, нанося немалое замешательство участникам. Читательница «Фонтанки» подтвердила, что несколько человек все же попали под этот «дождь».

Женщина в красном, точно снайпер, действовала быстро и решительно, после чего моментально скрылась с места событий. Спортсмены, очевидно, ожидали спортивного накала, но точно не такого.

Кто-то из них, наверняка, задумывался, не связано ли это с перекрытой дорогой, ведь легкоатлетические мероприятия часто вызывают недовольство водителей. Однако, возможно, причина этого необдуманного поступка кроется гораздо глубже. Может быть, это была личная обида или какой-то внутренний протест?

Новости по теме
Даже в 2024 году люди умирают из-за молнии: простые советы, которые мало кто соблюдает, а зря Даже в 2024 году люди умирают из-за молнии: простые советы, которые мало кто соблюдает, а зря 17 сентября 2024 09:20
Прогулка по крышам Питера едва не закончилась для меня тюрьмой: экскурсия, о которой молчать невозможно Прогулка по крышам Питера едва не закончилась для меня тюрьмой: экскурсия, о которой молчать невозможно 17 сентября 2024 09:20
Жители новостроек массово жалуются на плохое самочувствие: эксперты объяснили, в чем дело Жители новостроек массово жалуются на плохое самочувствие: эксперты объяснили, в чем дело 17 сентября 2024 09:20
Горе-самокатчику из Петербурга придется заплатить 1,4 млн руб сбитой пенсионерке (видео) Горе-самокатчику из Петербурга придется заплатить 1,4 млн руб сбитой пенсионерке (видео) 17 сентября 2024 09:20
Умеют радоваться мелочам: в Ленобласти сняли милое видео с медвежатами Умеют радоваться мелочам: в Ленобласти сняли милое видео с медвежатами 17 сентября 2024 09:20
Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургПроисшествие
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще