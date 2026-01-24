Материнский капитал раскроет новые горизонты: что теперь смогут позволить себе многодетные семьи

Семьи, в которых воспитываются трое и более детей, смогут рассчитывать на новые способы применения средств материнского капитала.
Об этом ТАСС сообщила Татьяна Буцкая, занимающая пост первого заместителя председателя комитета Государственной Думы, который занимается вопросами поддержки семей, отцовства, материнства и детей.
Она прокомментировала план мероприятий, подготовленный для реализации Стратегии, определяющей приоритеты семейной и демографической политики в стране до 2036 года.
Среди мер, обсуждаемых в рамках этого плана, рассматривается и предложение об увеличении числа направлений, по которым многодетные родители смогут использовать материнский капитал.
По словам Татьяны Буцкой, конкретные варианты расширения будут обсуждаться не только на государственном уровне, но и при участии общественных объединений родителей. Она подчеркнула, что с ростом семьи увеличивается и общий размер необходимых средств.
Сейчас сумма материнского капитала в России уже близка к одному миллиону рублей. Она напомнила, что при обсуждении возможности использовать эти средства на приобретение автомобиля следует учитывать позицию российских властей.
Как отметила Татьяна Буцкая, важна цель — чтобы этот вклад был устойчивым и приносил пользу не только на ближайшее время.
— Это приданое от государства, оно надолго. Квартира — это то, что всегда с тобой. Образование — это то, что всегда с тобой, — сказала Буцкая.
Ранее сообщалось, что с начала февраля в России размер материнского капитала будет увеличен.
