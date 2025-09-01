Высоцкие зори: солнечный путь к живописному Финскому заливу

Смотровая площадка «Высоцкие зори» находится в городе Высоцк, недалеко от Выборга. Оттуда открывает потрясающий вид на спокойный Финский залив.
Маленькие бобровые домики и арт-объект «Кадр»
К смотровой площадке ведет эко-тропа, по которой можно встретить маленькие деревянные домики — это жилище для бобров.
На верхних остановках тропы стоит смотровая площадка и арт-объект «Кадр». Он посвящен выдающемуся советскому режиссеру Станиславу Ростоцкому.
Он провел последние годы жизни в Высоцке. Его самый знаменитый фильм — «А зори здесь тихие». Этот арт-объект — своего рода знак постоянного проживания в памяти режиссера.
Безопасность и комфорт на эко-тропе
Эко-тропа оборудована видеонаблюдением и освещается фонарями. Это значит, что даже в вечернее время можно спокойно прогуляться здесь без опасений.
Деревянный настил с металлической оградой и скамейками для отдыха делают прогулку удобной и приятной в любую погоду.
В длину тропа всего 200 метров, но природный ландшафт «бараньи лбы» делают ее интересной, а наградой становится вид со смотровой площадки.
Необычный маяк «Маяк-гриб» — навигационный знак Паттери
Недалеко от тропы находится местная «изюминка» — маяк необычной формы, его называют «маяк-гриб». Он заметно отличается от других таких сооружения и не стоит прямо на берегу.
На самом деле, это не совсем маяк, а светящийся навигационный знак Паттери. Такие знаки обозначают парой и помогают судам безопасно следовать по фарватеру — судовому маршруту по воде.
Как работает система «Ведущие огни»
Когда моряк видит, что передние и задние створные знаки располагаются вертикально, то это означает, что корабль движется по правильному курсу.
Позади находится высокий дальний знак, а ближе к берегу — более низкий. Благодаря разнице в высоте капитан судна точно понимает, в какую сторону нужно повернуть, чтобы не сбиться с пути.
Эта система навигационных знаков называется «Ведущие огни». Она появилась в Европе еще в 1837 году и с тех пор широко используется во всем мире.