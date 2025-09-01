Городовой / Общество / Высоцкие зори: солнечный путь к живописному Финскому заливу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Высоцкие зори: солнечный путь к живописному Финскому заливу

Опубликовано: 1 сентября 2025 21:33
Экотропа
Высоцкие зори: солнечный путь к живописному Финскому заливу
Городовой ру

Высоцк — удачное место, где природа, история и техника переплетаются в одном маленьком городке.

Смотровая площадка «Высоцкие зори» находится в городе Высоцк, недалеко от Выборга. Оттуда открывает потрясающий вид на спокойный Финский залив.

Маленькие бобровые домики и арт-объект «Кадр»

К смотровой площадке ведет эко-тропа, по которой можно встретить маленькие деревянные домики — это жилище для бобров.

На верхних остановках тропы стоит смотровая площадка и арт-объект «Кадр». Он посвящен выдающемуся советскому режиссеру Станиславу Ростоцкому.

Он провел последние годы жизни в Высоцке. Его самый знаменитый фильм — «А зори здесь тихие». Этот арт-объект — своего рода знак постоянного проживания в памяти режиссера.

Безопасность и комфорт на эко-тропе

Эко-тропа оборудована видеонаблюдением и освещается фонарями. Это значит, что даже в вечернее время можно спокойно прогуляться здесь без опасений.

Деревянный настил с металлической оградой и скамейками для отдыха делают прогулку удобной и приятной в любую погоду.

В длину тропа всего 200 метров, но природный ландшафт «бараньи лбы» делают ее интересной, а наградой становится вид со смотровой площадки.

Необычный маяк «Маяк-гриб» — навигационный знак Паттери

Недалеко от тропы находится местная «изюминка» — маяк необычной формы, его называют «маяк-гриб». Он заметно отличается от других таких сооружения и не стоит прямо на берегу.

На самом деле, это не совсем маяк, а светящийся навигационный знак Паттери. Такие знаки обозначают парой и помогают судам безопасно следовать по фарватеру — судовому маршруту по воде.

Как работает система «Ведущие огни»

Когда моряк видит, что передние и задние створные знаки располагаются вертикально, то это означает, что корабль движется по правильному курсу.

Позади находится высокий дальний знак, а ближе к берегу — более низкий. Благодаря разнице в высоте капитан судна точно понимает, в какую сторону нужно повернуть, чтобы не сбиться с пути.

Эта система навигационных знаков называется «Ведущие огни». Она появилась в Европе еще в 1837 году и с тех пор широко используется во всем мире.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще