Высоцкие зори: солнечный путь к живописному Финскому заливу

Высоцк — удачное место, где природа, история и техника переплетаются в одном маленьком городке.

Смотровая площадка «Высоцкие зори» находится в городе Высоцк, недалеко от Выборга. Оттуда открывает потрясающий вид на спокойный Финский залив.

Маленькие бобровые домики и арт-объект «Кадр»

К смотровой площадке ведет эко-тропа, по которой можно встретить маленькие деревянные домики — это жилище для бобров.

На верхних остановках тропы стоит смотровая площадка и арт-объект «Кадр». Он посвящен выдающемуся советскому режиссеру Станиславу Ростоцкому.

Он провел последние годы жизни в Высоцке. Его самый знаменитый фильм — «А зори здесь тихие». Этот арт-объект — своего рода знак постоянного проживания в памяти режиссера.

Безопасность и комфорт на эко-тропе

Эко-тропа оборудована видеонаблюдением и освещается фонарями. Это значит, что даже в вечернее время можно спокойно прогуляться здесь без опасений.

Деревянный настил с металлической оградой и скамейками для отдыха делают прогулку удобной и приятной в любую погоду.

В длину тропа всего 200 метров, но природный ландшафт «бараньи лбы» делают ее интересной, а наградой становится вид со смотровой площадки.

Необычный маяк «Маяк-гриб» — навигационный знак Паттери

Недалеко от тропы находится местная «изюминка» — маяк необычной формы, его называют «маяк-гриб». Он заметно отличается от других таких сооружения и не стоит прямо на берегу.

На самом деле, это не совсем маяк, а светящийся навигационный знак Паттери. Такие знаки обозначают парой и помогают судам безопасно следовать по фарватеру — судовому маршруту по воде.

Как работает система «Ведущие огни»

Когда моряк видит, что передние и задние створные знаки располагаются вертикально, то это означает, что корабль движется по правильному курсу.

Позади находится высокий дальний знак, а ближе к берегу — более низкий. Благодаря разнице в высоте капитан судна точно понимает, в какую сторону нужно повернуть, чтобы не сбиться с пути.