Чтобы паспорт мог спасти жизнь: какие изменения могут внести в главный документ россиян
Чтобы паспорт мог спасти жизнь: какие изменения могут внести в главный документ россиян

Опубликовано: 26 сентября 2025 19:00
паспорт
globallookpress/Belkin Alexey

Также эти данные предлагают вносить в акты о рождении.

В российские паспорта могут начать вносить группу крови и резус-фактор. С такой инициативой выступил депутаты Госдумы, о чем сообщает издание «Петербургский дневник».

Данные о крови

Авторы инициативы отмечают, что часто данные о крови хранятся лишь в медицинских документах, которые в критический момент могут быть недоступны.

Это создает серьезные трудности при необходимости экстренного переливания крови.

Незнание — смертельно опасно: акцент на актуальность

Особую важность законопроекту придает тот факт, что многие люди не знают свою группу крови и резус-фактор, что в критической ситуации может привести к серьезным последствиям.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
