Чтобы паспорт мог спасти жизнь: какие изменения могут внести в главный документ россиян

В российские паспорта могут начать вносить группу крови и резус-фактор. С такой инициативой выступил депутаты Госдумы, о чем сообщает издание «Петербургский дневник».
Данные о крови
Авторы инициативы отмечают, что часто данные о крови хранятся лишь в медицинских документах, которые в критический момент могут быть недоступны.
Это создает серьезные трудности при необходимости экстренного переливания крови.
Незнание — смертельно опасно: акцент на актуальность
Особую важность законопроекту придает тот факт, что многие люди не знают свою группу крови и резус-фактор, что в критической ситуации может привести к серьезным последствиям.